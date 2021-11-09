حريق شقة بالعجوزة وتفحم طفلين (صور)

نشب صباح اليوم الثلاثاء، حريق في منزل بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، نتيجة ماس كهربائي، ما أسفر عن وفاة طفلين، في حين كانت الأم خارج المنزل تشتري بعض المستلزمات.

وفاة طفلين في حريق بالعجوزة

والتقطت كاميرا «الوطن»، الصور الأولى من موقع وفاة الطفلين في منزل أسرتهما.

وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي؛ للمعاينة وفحص مكان الحريق للوقوف على أسباب اندلاع النيران، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، بالإضافة إلى سرعة إرسال تحريات المباحث بشأن الواقعة.

بلاغ بنشوب الحريق

وتلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية، ما أسفر عن وفاة طفلين نتيجة الاختناق.

وبعد إجراء الفحص، تبين أن الحريق كان داخل غرفة النوم نتيجة ماس كهربائي، وقضت النيران على كل محتويات الشقة، في حين كانت الأم خارج المنزل تشتري بعض المستلزمات، وعادت على دخان الحريق وسط حالة من الانهيار والحزن.

وكشفت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، والمقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن الطفلين يبلغان من العمر (4 سنوات، وعامين)، وبسؤال والدتهما، قالت إنها قررت النزول إلى السوق لشراء بعض المستلزمات وتركتهما في البيت، وحدث ماس كهربائي في مفتاح كهرباء الغرفة؛ ما أدى إلى وفاتهما نتيجة الاختناق.