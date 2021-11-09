الحماية المدنية تخمد حريق مصنع قطن بسمنود

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، اليوم، من إخماد نيران حريق اندلعت بمصنع القطن بمركز سمنود إثر حدوث ماس كهربائي بشكل مفاجئ دون وقوع إصابات أو ضحايا.

إخماد نيران حريق مصنع قطن سمنود

كما دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده لباقي أرجاء المبنى.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد ورود بلاغًا من الأهالي باندلاع حريق داخل مصنع قطن بدائرة المركز.

جهود أمنية لإخماد نيران حريق مصنع القطن

كما انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء تحت إشراف العقيد خالد عبدالفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران لمنع خطر الامتداد لباقي المناطق المجاورة.

وتمكنت القوات من إطفاء الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وجارٍ إجراء المعاينة الأولية لمعرفة أسباب الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.