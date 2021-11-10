سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 10-11-2021

يتابع العديد من الأشخاص أسعار الذهب بشكل يومي، خاصة عيار 21 باعتباره الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، إضافة لمختلف الأعيرة الأخرى سواء لغرض التجارة أو الادخار أو الزينة.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم بتاريخ الأربعاء 10 نوفمبر الحالي، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد ونقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» اليوم، بين 897 إلى 899 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، اليوم، بين 785 إلى 787 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وأيضا تراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 673 إلى 675 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم، بين 6280 إلى 6296 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 في أسواق المال، نحو 923.05 جنيه، 58.75 دولار أمريكي، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال نحو 807.69 جنيه، 51.40 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 692.30 جنيه، 44.06 دولار أمريكي، إذ تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وتشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية موجة جديدة من الصعود، وذلك في ظل زيادة عالمية لأسعار الطاقة وأغلب المنتجات خاصة المواد الأساسية، وعلى الجانب الآخر هناك توقعات عالمية بحدوث موجة من التضخم يصاحبها ركود في الأسواق.