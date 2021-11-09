سعر الذهب اليوم الثلاثاء يواصل الاستقرار.. و«الشعبة»: تراجع عالمياً

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 في محلات الصاغة في التعاملات الصباحية أسعار تتراوح بين 896 جنيهًا حتى 898 جنيهًا للجرام الواحد، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 «الأكثر مبيعا في مصر» أسعارًا تبدأ من 784 جنيها كحد أدنى للجرام في حين وصل الحد الأقصى للجرام إلى 786 جنيها في التعاملات الصباحية.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 أسعار تتراوح بين 672 جنيهًا للجرام الواحد بينما وصل الحد الأقصى لأسعار الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم إلى نحو 674 جنيها تقريباً.

ووصل سعر الجنيه الذهب «يزن 8 جرامات ذهب عيار 21» في التعاملات الصباحية أسعار تبدأ من 6,272 جنيه كحد أدنى للجنيه بينما وصل الحد الأقصى لسعر الجنيه الذهب إلى 6,288 جنيه.

وبدأ سعر كيلو الذهب في محلات الصاغة في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء بأسعار تبدأ من 896,000 جنيه بينما سجل أقصى سعر لكيلو الذهب إلى 898,286 جنيه في الوقت الذي سجلت سعر الأونصة أسعار تبدأ من 27,866 جنيه بينما وصل الحد الأقصى لسعر الأونصة إلى 27,937 جنيه.

الاستقرار يخيم على الأسعار المحلية

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الاستقرار خيم على سعر الذهب اليوم بشكل طفيف، مرجعاً في تصريحات خاصة لـ «الوطن» ذلك الاستقرار البسيط إلى أن التراجع الطفيف في الأسعار عالميًا.

وأكد «نجيب» الارتباط الوثيق بين أسعار الذهب في الأسواق المحلية بعاملين أساسيين الأول هو أسعار الذهب في البورصات العالمية، بالإضافة إلى متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه المصري.

وتابع «نجيب» أنه على المستوى العالمي خيم التراجع على أسعار الذهب في البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب في أغلب البورصات شهدت تراجعا بسيطا بنسبة لا تزيد عن 0.09% في ختام تعاملات الاثنين، لافتاً إلى أن سعر الأوقية من الذهب سجلت اليوم نحو 1817.40 دولار أمريكي.