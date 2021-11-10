تعرف على نتائج المؤتمر العلمي المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية الـ30

أعلن المؤتمر العلمي المصاحب لفعاليات مهرجان الموسيقى العربية 30، توصياته والتي جاءت بعد مداخلات بحثية ومناقشات طرحت رؤى متنوعة تفتح آفاقا جديدة لتناول الآلات الموسيقية العربية بحثا وأداء بأساليب تجمع التمسك بالهوية العربية وتواكب مجريات العصر وأسفرت عن التالي..

أولاً: إفساح المجال لعرض وتوثيق أعمال المؤلفين الموسيقيين

دعوة المؤسسات الثقافية والفنية الرسمية وغير الرسمية بالوطن العربي إلى إفساح المجال لعرض وتوثيق أعمال المؤلفين الموسيقيين المعاصرين في العالم العربي، خاصة التجارب التي تتناول آلات الموسيقى العربية برؤى معاصرة مع إيجاد سبل للتعاون مع جهات إعلامية لنشر هذه الأعمال علي وسائل الإعلام و التواصل المختلفة.

ثانياً: الاهتمام بتدريس أهم الخصائص التي تميز الأداء العربي

دعوة المؤسسات العلمية والأكاديمية الموسيقية بالعالم العربي إلى الاهتمام بتدريس أهم الخصائص التي تميز الأداء العربي على الآلات الموسيقية مثل التقاسيم والغناء بالآلة والتأويل اللحني الخلاق والاهتمام بتناولها في الأبحاث والدراسات العلمية للتأكيد على خصوصية إبداع المؤدي العربي مع الاهتمام بنقل التقاليد الأدائية في مجالات الغناء والعزف وجمعها وتوثيقها لكي يسهل على العازفين المعاصرين أداؤها.

ثالثاً: إدخال تعليم آلات الموسيقى العربية التقليدية والشعبية ضمن المناهج

دعوة وزراء التربية والتعليم بالوطن العربي إلى إدخال تعليم آلات الموسيقى العربية التقليدية والشعبية ضمن مناهج الأنشطة الفنية بالمدارس لترسيخ الهوية الثقافية والفنية والاهتمام باستحداث سبل جديدة لتدريس الآلات باستخدام الوسائل الحديثة في التواصل مع إقامة مسابقات فنية لتشجيع الأطفال واليافعين على إتقان العزف عليها.

رابعاً: تبني عقد منتدى فكري يتناول آلات الموسيقى الشعبية

دعوة المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية إلى تبني عقد منتدى فكري يتناول آلات الموسيقى الشعبية بالوطن العربي من حيث تبادل الخبرات في تطوير صناعتها لتحسين إمكانيتها الصوتية وزيادة مساحتها اللحنية بما يشجع المؤلفين الموسيقيين على استخدامها في إبداعاتهم الموسيقية المعاصرة وكذلك تبني مسابقة للتأليف الجديد لهذه الآلات باختيار آلة كل عام ويكون ذلك على نطاق دولي بما يوسع الإنتاج المعاصر لهذه الآلات ويعيد الاهتمام بها على الصعيدين العربي والعالمي.

خامساً: عمل ملتقى علمي لتبادل الخبرات

دعوة المؤسسات الأكاديمية الموسيقية العربية إلى عمل ملتقى علمي لتبادل الخبرات في عمل مناهج متطورة تتناول الآليات والأساليب التي من شأنها إيجاد عازفين مهرة على الآلات الموسيقية العربية التقليدية وفق الخصوصية الفنية لهذه الآلات.

كما ثمَّن المؤتمر الجهود التي يبذلها بعض الموسيقيين العرب لإيجاد أجيال جديدة من العازفين على آلات الموسيقى العربية التقليدية ومنها على سبيل المثال تجربة الدكتور صابر عبدالستار في مصر، الدكتور هياف ياسين في لبنان ومعهد صلحي الوادي بسوريا.