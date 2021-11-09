فعاليات الليلة العاشرة من مهرجان الموسيقى العربية.. نجمها علي الحجار

تتوالى فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بعد 9 أيام شارك فيها كبار نجوم الغناء والموسيقى في العالم العربي، أبرزهم سميرة سعيد وعبادي الجوهر ومروان خوري وعاصي الحلاني ووائل جسار جاءت الليلة العاشرة التي تحمل أصواتا مصرية وسورية.

تفاصيل الليلة العاشرة من المهرجان

- يحيى النجم علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، حفلا في الثامنة مساء الأربعاء 10 نوفمبر على مسرح النافورة، يضم باقة من أعماله الخاصة منها «تجيش نعيش، زي الهوا، إزاي تكون انت، غوايش، المال والبنون، متمنعوش الصادقين، بوابة الحلواني، وغيرها».

- هناك فاصل غنائي لكل من السورية وعد البحري تقدم فيه مجموعة من الأغنيات التراثية المصرية والشامية.

علي الحجار ووعد البحري نجوم الليلة العاشرة

- كما أن هناك فاصلا موسيقيا لكل من حنان عصام وأحمد عفت.

- وفي السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم كورال أطفال الأوبرا حفلا بقيادة المايسترو أحمد عامر يضم كوكبة من أشهر أعمال عمالقة الغناء.

- تستمر فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب على المسرح الصغير، حيث تعقد في العاشرة صباحاً جلسة تناقش محور تعليم آلات الموسيقى العربية بحضور الدكتور هشام شرف (العراق) مقررا، وكل من الدكتورة هبة ترجمان (سوريا)، الدكتور محمود منيب رشدان (فلسطين)، والدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق) وتستأنف الجلسة في الثانية عشر والنصف ظهرا بحضور الدكتور محمد المصمودي (تونس) مقرراً، وكل من الدكتور هياف ياسين (لبنان)، الدكتور عمر بشير (تونس)، الدكتورة نهيل سلوم (سوريا)، الدكتور صابر عبدالستار (مصر).