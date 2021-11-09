«نائبة» تطالب بوقف مزاد بيع 28 فدانا بأسيوط لتحويلها للمنفعة العامة

رفضت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيع 28 فدانا بدير الجنادلة بأسيوط، بالمزاد العلني، مطالبة بتحويلها للمنفعة العامة.

اجتماع لجنة الإدارة المحلية

جاء هذا أثناء اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين الحسيني عيسى جلال، وأحمد الشناوى خليل، بشأن وقف المزاد العلني لبيع الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعی، بمدخل، قرية دير الجنادلة بمركز الغنائم بمحافظة أسيوط، التي تبلغ مساحتها 28 فدان تقريبا، نظرا لحاجة المواطنين إلى إقامة مشروعات ذات نفع عام ومنها إنشاء مدرسة ثانوي زراعي نظام الخمس سنوات وغيرها من المشروعات

وأكدت السعيد في تصريحات لها، أن محافظة أسيوط من المحافظات الأكثر فقرًا، وعلى الدولة تخصيص مساحة الـ28 فدانا لخدمات عامة أو مجمع خدمي لمركز الغنائم والقرى المحيطة به، مشيرة إلى أن نواب محافظة أسيوط قاموا بتقديم اقتراحات لإنشاء مجمع مدارس، ووحدات صحية، ومستشفى عام، ومراكز شباب، ومكتب بريد، مؤكدة أن مركز الغنائم من المراكز الفقيرة والمحرومة من مبادرة «حياة كريمة».

وأشارت السعيد إلى أنه تمت مناقشة طلبات الإحاطة مع مسؤول هيئة الإصلاح الزراعي، ومسؤول التخطيط، ووزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم، والأبنية التعليمية ووزارة الزراعة، وطالبنا بتأجيل موعد المزاد العلني على قطعة الأرض المقرر له ، غدًا الأربعاء، ولكن رئيس الهيئة أصر على أن يكون هناك تخصيص للمشروعات التي سوف تقام على الأرض لمعرفة ما إذا كانت بحاجة إلى هذه المساحة أو نسبة أقل ويستقطع منها.

تخصيص المساحة المطلوبة لصالح المركز

ولفتت إلى أن رئيس الهيئة أوضح أنه في حين وصول خطاب من الجهاز التنفيذي سيتم تخصيص المساحة المطلوبة لصالح المركز بشرط وصول الخطابات من الجهات المعنية التي ستقوم بتنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

وأوضحت عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة من وزارة التنمية المحلية مع نواب محافظة أسيوط لدراسة الموقف والمشروعات التي نحتاجها على أرض مركز الغنائم.