تعرف على ملاعب بطولة كأس العرب 2021 بقطر.. تنطلق أول ديسمبر

يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، أولة منافساته في بطولة كأس العرب 2021 بقطر، التي تنطلق لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في الأول من ديسمبر المقبل، وتقام البطولة على 6 ملاعب، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2021، وتم تجهيزها لاستضافة 16 منتخبا عربيا أفريقيا وآسيويا.

مجموعة المنتخب المصري

ويخوض المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب 2021، أربع مباريات في مجموعته التي تضم كلا من لبنان والسودان والجزائر، تبدأ بمنتخب لبنان يوم 1 ديسمبر ثم السودان، يوم 4 ديسمبر، ثم يختتم المنتخب لقاءاته بمواجهة الجزائر يوم 7 ديسمبر.

«الوطن » تستعرض في نقاط، التفاصيل عن أهم الملاعب القطرية، التي تستضيف البطولة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر على النحو التالي:

استاد البيت

- يستضيف استاد البيت مباراة الافتتاح في بطولة كأس العرب، بين منتخبي قطر والبحرين في أول أيام منافسات كأس العرب 2021.

- ينضم استاد البيت القطري إلى الاستادات الخمسة الجاهزة لاستضافة منافسات مونديال العالم بقطر 2022.

- الطاقة الاستيعابية للاستاد 60 ألف متفرج.

- يشهد استاد البيت 8 مباريات في بطولة كأس العرب، من بينها المباراة النهائية في 18 ديسمبر.

- يقع استاد البيت في مدينة الخور، التي تبعد نحو 46 كيو مترا شمالي العاصمة الدوحة.

- يمتاز الاستاد بأفضل التقنيات الحديثة التي تُسهم في إثراء تجربة المشجعين واللاعبين.

- تحويل أجزاء من المدرجات إلى مركز للتسوق، وردهة للطعام، وصالة رياضية، وقاعة متعددة الأغراض.

- مساحة المنطقة المحيطة الخضراء المحيطة بالاستاد، تمتد على 400 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة 30 ملعب لكرة قدم.

استاد راس أبو عبود

- الطاقة الاستيعابية 40 ألف مشجّع.

- يمتاز استاد راس أبو عبود بتصميمه الفريد وطريقة تشييده باستخدام حاويات الشحن البحري.

- يضع بذلك معايير جديدة في عالم استدامة البطولات والفعاليات الكبرى.

- يعد أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، حيث من المقرر تفكيكه بعد إسدال الستار على منافسات كأس العالم 2022.

- الاستفادة من أجزائه في تطوير مشاريع رياضية في قطر والعالم.

استاد الثمامة

- يقع استاد الثمامة على بعد 12 كيلومترا جنوبي العاصمة القطرية الدوحة.

- الطاقة الاستيعابية 40 ألف مشجّع.

استاد أحمد بن علي

الطاقة الاستيعابية 40 ألف مشجّع.

- بعد انتهاء منافسات مونديال 2022 سيصبح استاد أحمد بن علي مقرا لنادي الريان الرياضي.

استاد المدينة التعليمية

- الطاقة لاستيعابية: 40 ألف مشجّع

- يقع استاد المدينة التعليمية، المعروف باسم جوهرة الصحراء، في قلب المدينة التعليمية.

استاد الإبداع

- سيصبح الاستاد المونديالي، بعد إسدال الستار على منافسات كأس العام 2022، وجهة رياضية وترفيهية وخدمية تُلبي احتياجات وتطلعات جميع منتسبي جامعات ومعاهد المدينة التعليمية.

استاد الجنوب

- الطاقة الاستيعابية 40 ألف مشجّع

- يقع استاد الجنوب في مدينة الوكرة

- يعد أول استاد يُشيد بالكامل خصيصاً لاستضافة منافسات كأس العالم 2022.