تعاون بين جامعتي دمياط والمصرية- اليابانية في مجال البحوث والنشر

وقَّع الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، بالأمس، بروتوكول تعاون مع نظيره الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST، وذلك في حضور الدكتور ساتوشي جوتو نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للبحوث، والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية والتعليم.

ويتضمَّن البروتوكول التعاون بين الجامعتين في مجالات البحوث العلمية المشتركة والتجارب المعملية والنشر المشترك، وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا والأكاديميات، والتعاون في مجال المؤتمرات والندوات والأنشطة الطلابية، وتقديم العون في مجال تطوير القدرات.

كان رئيس الجامعة أجرى زيارة لـ الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالأمس، لتوقيع البروتوكول، وكان في استقباله الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة.

وتم اصطحاب رئيس جامعة دمياط لزيارة معالم الجامعة، حيث أشاد بمنشآتها وتأثيثها وتجهيزاتها التي تتيح تعلمًا عصريًا، ومن المعروف أن الجامعتين قد تم تكريمهما مؤخراً في احتفالية المجلس الأعلى للجامعات للتميز في النشر العلمي، حيث فازت جامعة دمياط بالمركز الأول في النشر العلمي الدولي بين الجامعات حديثة النشأة محققة تأثيرًا قدره 2.46 وهو أعلى تأثير بين جميع الجامعات المصرية القديمة أو الحديثة قياسًا بنسبة الأبحاث المنشورة بالمجلات المتميزة دوليا إلى عدد أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط.

كما فازت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجية بالمركز الثاني بين الجامعات الأهلية للتميز في النشر العلمي الدولي في موقع web of science، خلال الأعوام الثلاثة السابقة.

ويعود هذا التعاون بالنفع على كلا الطرفين وللمنتسبين لهما من طلاب وأساتذة وقيادات وإداريين في جميع المجالات الأكاديمية والبحثية.