رئيس جامعة دمياط يتفقد تطعيم الطلاب بلقاح كورونا (صور)

انطلقت في جامعة دمياط، اليوم السبت، حملة تطعيم المنتسبين للجامعة بلقاح فيروس كورونا، حيث تم تخصيص الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر لتطعيم طلاب وطالبات كليات التربية الرياضية والآثار والحقوق والهندسة.

وتفقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، يرافقه الدكتور وائل الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انتظام عملية تطعيم طلاب وطالبات الجامعة التي تتم على قدم وساق، تحت إشراف كليتي الطب البشري والتمريض، إضافة إلى الإدارة الطبية بالجامعة، وبالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بدمياط.

وكان الطالب عبد الرحمن سامي سعد، من الفرقة الثانية ميكانيكا بكلية الهندسة، أول الطلاب الذين تلقوا اللقاح اليوم، فيما كانت الطالبة سارة محمد سمير صالح، من الفرقة الأولى بكلية الهندسة، أولى الطالبات المتواجدات والتي تلقت اللقاح، وخلال لقاء رئيس الجامعة مع عدد من الطلاب، أشاد بوعيهم وحرصهم على التواجد في اليوم الأول لتلقي اللقاح، كما حثهم على تشجيع زملائهم للتوجه لتلقي اللقاح في المواعيد المقررة.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للطالب محمد أحمد عيسى، رئيس اتحاد الطلاب ولنائبه الطالب أنس الجمل، ولأعضاء الاتحاد، لحرصهم على التواجد رفقة زملائهم والمشاركة في تنظيم عملية تلقي اللقاح بمشاركة فريق الجوالة بالجامعة.

و نوهت إدارة الجامعة أنه سيتم الإعلان تباعًا عن جدول مواعيد وأماكن تلقي اللقاح لجميع الكليات فور استلام الجامعة الكميات الملائمة من اللقاح من مديرية الصحة والسكان و ناشدت الجامعة منتسبيها بمتابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة من هنا والصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من هنا، للتعرف على جدول مواعيد وأماكن تلقي اللقاح لباقي الكليات.