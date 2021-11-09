التنمية المحلية: عربات الطعام المتنقلة تنطلق في 8 محافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المرحلة التجريبية لمبادرة «عربات الطعام المتنقلة» تنطلق أعمالها في 8 محافظات وهم:«القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنيا، أسيوط، سوهاج، الإسكندرية، بورسعيد»، قبل أن تعمم على مستوى باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الوازرة عملت في الفترة الأخيرة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، على وضع آلية تنفيذية توضح الطريقة التي يمكن من خلالها الشباب، التقدم للحصول على تصاريح عربات الطعام سواء الثابتة أو المتحركة.

توفير 900 موقع للمبادرة

وأوضح «قاسم»، في مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، أن وزارة التنمية المحلية مع وزارة الشباب والرياضة يعملون منذ فترة على مبادرة «عربات الطعام المتنقلة»، كاشفًا أن هذه المبادرة ستعمل على توفير 900 موقع لتمركز هذه العربات على مستوى عدد من محافظات الجمهورية، كما أن هذه المبادرة ستقدم الدعم اللوجيستي للشباب الراغبين في افتتاح مشروعات عربات الطعام.

اختيار مواقع المبادرة

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن اختيار هذه المواقع ليس عشوائيا، بل حرصت الوزارة في اختيارها لتلك المواقع أن تكون في أماكن تبعد عن التجماعات السكنية، حتى لا تسبب ازدحام واختناقات مرورية، مع الحرص على أن تكون هذه المواقع تتمع بكل الخدمات اللازمة لجعلها منطقة حيوية يتردد عليها المواطنين.

ولفت إلى أن المبادرة ستعمل أيضًا على مساعدة الشباب في توفير التمويل الكافي لافتتاح مشروعاتهم، موضحًا أن ذلك يجرى من خلال التنسيق بين عمل مبادرة «عربات الطعام المتنقلة»، ومبادرة «مشروعك» التابعة لوزارة التنمية المحلية.

وتابع: «مبادرة عربات الطعام المتنقلة، ستبدأ عملها أولا على مستوى 8 محافظات يمثلوا مناطق الدلتا والقناة والصعيد، كمرحلة تجريبية أولى لعمل هذه المبادرة».