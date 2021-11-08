«التنمية المحلية» تعلن انتهاء تطعيم العاملين بالوزارة بلقاح كورونا

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ملتزمة بتطبيق قرارات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، حيث يتم العمل بكل الإجراءات الوقائية، ومنها تطعيم جميع العاملين بالمحليات ضد فيروس كورونا، مضيفا لـ «الوطن»، أن الوزارة انتهت من تطعيم العاملين داخل ديوان عام الوزارة بالجرعة الأولى والثانية من خلال لجنة طبية من وزارة الصحة قامت بتوفير اللقاح داخل ديوان التنمية المحلية لكل الموظفين.

استعدادات تطبيق قرار منع الموظفين من الدخول بسبب اللقاح

وأشار «قاسم»، إلى أنه سيتم منع أى موظف لم يتعاطى اللقاح من دخول الوزارة 15 نوفمبر الجارى الموافق الخميس المقبل، وذلك وفق تعليمات مجلس الوزراء لكل الوزارات والمصالح الحكومية، حيث سيتم منع دخول أى موظف لم يحصل على اللقاح، مع اتخاذ إجراء قانونى ضد المخالف، وعلى أى موظف أو مواطن، سرعة الحصول على اللقاح المتوفر فى كل المراكز الطبية والقوافل المتنقلة، وبمجرد التسجيل يتم أخذ اللقاح، وعلى المواطنين دور كبير فى محاصرة الفيروس فى ظل الموجة الرابعة التى تهاجم دول العالم، مؤكدا أن الدولة تبذل كل ما فى وسعها وأتاحت اللقاح منذ عام تقريبا لجميع المواطنين بالمجان وبالتالى لايوجد أى مبرر لتأخير الحصول على اللقاح من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشاره.

فرصة لتلقى لقاح كورونا

وأشار «قاسم»، إلى أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، تابع بالتنسيق مع وزارة الصحة، تلقى جميع العاملين بالوزارة والقطاعات والهيئات والجهات التابعة للقاح كورونا، وهناك فرصة أمام أى موظف أو مواطن لم يحصل على اللقاح، سرعة التسجيل على الموقع المخصص لذلك وتلقي اللقاح والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، لسلامة وصحة الجميع والحد من انتشار هذا الفيروس .

وأوضح أنه لا تهاون فى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتطعيم العاملين بالوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، حيث تولت كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الخطر.