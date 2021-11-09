برلمانية: عقوبات رادعة للأهل حال الاعتداء على الطفل بالقانون الجديد

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل الوطن»، بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لتحديد عقوبة لأحد الأبوين، أو كلاهما، إذا تعرض الطفل لإصابة نتيجة إهمالهما.

وقالت عضو مجلس النواب، إن هناك قانون للطفل وقانون حقوق الإنسان، وهذه القوانين خاصة المادة 96 من قانون الطفل المعدل لعام 2008، حددت العديد من الحقوق للطفل؛ منها حق التعليم الإلزامي للأطفال، وعدم استغلاله في العمل وحق الحماية.

عقوبات رادعة حال الاعتداء على الطفل

وأوضحت «عبد الحليم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما أضافته في التعديل أنه في حالة وجود إهمال وأدى إلى إصابة الطفل، لابد من وجود عقاب رادع، حيث إن القانون القديم لم تكن العقوبة رادعة به، معلقة: «ولي الأمر بيعتدي على الطفل ويتعمل له محضر ويروح عادي».

وأضافت: «أطالب في التعديل بعقوبة رادعة إذا تم الاعتداء على الطفل نتيجة الإهمال أو الضرب المبرح أو سوء المعاملة».

تعديل قانون الطفل

واستطردت «عبد الحليم»: «قدمت هذا التعديل نتيجة لكثرة حالات الإهمال التي حدثت في الفترة الأخير، ونتيجة لما تقدم لي من شكاوى من المواطنين، ونسعى لتنظيم هذا الأمر وحل أزمة هؤلاء الأطفال».

وتابعت عضو مجلس النواب، أن العقوبة من 3 إلى 5 سنوات في حالة الاعتداء، و10 سنوات في حالة الوفاة، وذلك مرتبط بقانون العقوبات المصري والقاضي هو من يحدد العقوبة التي توقع على المعتدي على الطفل.