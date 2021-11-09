استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية.. عيار 21 بـ 784 جنيها

استقرت أسعار الذهب في محلات الصاغة خلال التعاملات المسائية، ليسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر شهرة في مصر، أسعارا تتراوح بين 784 جنيها كحد أدنى، بينما وصل الحد الأقصى إلى نحو 786 جنيها للجرام الواحد.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب تشهد استقرار منذ بداية الأسبوع الحالي، مؤكدا أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل في التعاملات المسائية أسعارا تتراوح بين 896 جنيها كحد أدنى، بينما سجل الحد الأقصى نحو 898 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء

وحول عيار الذهب 18، أوضح «نجيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر جرام الذهب عيار 18 تراوح بين 672 جنيهًا للجرام الواحد كحد أدنى، بينما وصل الحد الأقصى لأسعار الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم إلى نحو 674 جنيها تقريبا.

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من الذهب عيار الـ 21، سجل في التعاملات المسائية أسعارا تتراوح بين من 6,272 جنيها كحد أدنى، بينما وصل الحد الأقصى إلى 6,288 جنيها، في الوقت الذي سجل فيه سعر كيلو الذهب في التعاملات المسائية في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر، أسعار تتراوح بين من 896 ألف جنيه، بينما سجل أقصى سعر لكيلو الذهب 898,286 جنيها، في الوقت الذي سجلت الأونصة أسعارا تبدأ من 27,866 جنيها، بينما وصل الحد الأقصى لسعر الأونصة إلى 27,937 جنيها.

استقرار أسعار الذهب في البورصات العالمية

وأرجع «نجيب» استقرار الأسعار محليا إلى استقرار أسعار الذهب في البورصات العالمية، لافتا إلى أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بالأسعار في بورصات العالم بشكل كبير، مشيراً أن أسعار الذهب عالميا تتأثر بتحركات أسعار الدولار عالميا، علاوة على متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري