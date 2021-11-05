ارتفاع أسعار الذهب اليوم بقيمة خمسة جنيهات.. عيار 24 وصل إلى 893 جنيها

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا، خلال الأيام الماضية، مما جعل راغبي شراء الذهب أو المقبلين على الزواج، الراغبين في شراء الشبكة، يتساءلون هل تعاود الأسعار الارتفاع مرة أخرى أم ستأخذ منحنى الانخفاض؟

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب مساء أمس، ليستمر الارتفاع حتى اليوم بقيمة 5 جنيهات، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة، مبلغ 890 جنيها إلى 893 جنيهًا، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سعرا يتراوح بين 779 جنيهًا و781 جنيهًا، وأيضا سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بين 668 جنيها حتى 669 جنيها، كما سجل الجنيه الذهب سعرا يتراوح بين 6232 جنيها و6248 جنيها، وأخيرا سجل كيلو الذهب سعرا يتراوح بين 890.286 جنيها حتى 882.571 جنيهًا.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب بسبب الحركة غير الطبيعية في البورصة العالمية، وتزايد الطلب عليه بعد قرارات بنك الاحتياطي الأمريكي، الذي أرجأ رفع الفائدة لأجل غير مسمى، وفق عادل راضي، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة.

أسعار الذهب تأثرت كثيرا بانتشار فيروس كورونا

كما أوضح رئيس الشعبة، أن أسعار الذهب تأثرت كثيرا بانتشار فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم، حيث قام المواطنون الراغبون في الادخار بشراء الذهب خوفا من تداعيات فيروس كورونا، مما أثر على الأسعار بشكل كبير.

نصائح لشراء الذهب بعد ارتفاع الأسعار

وأوضح «راضي» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب من المتوقع أن تنخفض الفترة المقبلة، لذلك نصح المواطنين الراغبين في الشراء بالانتظار الفترة الحالية حتى انخفاضه الفترة المقبلة، وبالأخص الراغبين في الاستثمار في المعدن النفيس، ويجب الحرص على معرفة ثمن الذهب في نفس يوم الشراء والحصول على فاتورة، مع تجنب شراء المشغولات الذهبية ذات المصنعية العالية لتجنب ارتفاع السعر بشكل كبير.