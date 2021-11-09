السيسي: «المنتدى العربي الاستخباري» محفل فريد من نوعه في منطقتنا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء أجهزة «المنتدى العربي الاستخباري»، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الاستثنائي للمنتدى، الذي يعقد حالياً بالقاهرة، إذ قال «أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر، التي تحظى دائمًا بتواجدكم أخوة أعزاء على قلوبنا، ورفقاء درب في مسيرة بلادهم نحو الأمن والاستقرار، رغم تقلبات وأحداث تبوق بها منطقتنا العربية، منذ أكثر من عقد من الزمان».

السيسي يشكر رؤساء أجهزة «المنتدى العربي الاستخباري»

وأضاف السيسي خلال كلمته: «كما أتوجه لكم جميعا بجزيل الشكر والتقدير على مجهوداتكم، بالدفع بآفاق التعاون بين الأجهزة الشقيقة، وإثراء أعمال المنتدى العربي الاستخباري منذ تدشينه، باعتباره محفلًا فريدًا من نوعه بمنطقتنا، يعزز من التعاون العربي المشترك في المجالات الأمنية والمعلوماتية، وهو ما تجسد من خلال المبادرات، التي أطلقها أعضاء المنتدى خلال العام الجاري، للعمل الأمني المشترك».

الرئيس يؤكد الثقة المطلقة في قدرات الأجهزة

وتابع: «وتبادل التقييمات في إطار من الشفافية الكاملة حول مصادر التهديدات المحيطة بمنطقتنا، اسمحوا لي أن أؤكد على الثقة المطلقة والآمال الكبيرة التي تعقدها شعوبنا، على قدرات وجهود أجهزتكم في حماية وصون سيادة واستقلال وكيان ووحدة أراضي ومقدرات وثروات وطننا العربي».