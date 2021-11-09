السيسي: يجب إنهاء التدخلات الأجنبية بمنطقتنا العربية للتخلص من الإرهاب

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه اليوم كلمة عبر الفيديو كونفرانس لرؤساء أجهزة المنتدى العربي الاستخباري، وذلك في إطار أعمال الاجتماع الاستثنائي للمنتدى، الذي يعقد حاليا في القاهرة.

المنتدى العربي الاستخباري

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس أعرب عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى العربي الاستخباري، مثمّنا جهودهم لإثراء أعمال المنتدى منذ تدشينه، باعتباره محفلا فريدا من نوعه في المنطقة، على نحو يعزز التعاون العربي المشترك في المجالات الأمنية والمعلوماتية، ما تجسد من خلال المبادرات التي أطلقها أعضاء المنتدى خلال الفترة الماضية للعمل الأمني المشترك، وتبادل التقييمات في إطار من الشفافية الكاملة حول مصادر التهديدات المحيطة بالمنطقة العربية.

وشدد الرئيس على مبدأ المسؤولية المشتركة في مجابهة التحديات التي تواجه المنطقة، خاصةً ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، والتي تستدعي انتهاج مقاربات شاملة في التعامل مع الأزمات الإقليمية، من خلال التركيز على إنهاء التدخلات الأجنبية في شؤون المنطقة العربية، واحترام قرار وإرادة الشعوب وسيادة الدول الوطنية ومؤسساتها، بما من شأنه إنهاء استغلال التنظيمات الإرهابية والتكفيرية لهذه الأزمات وتداعياتها.

وأكد الرئيس، أنّ مصر لم ولن تألوا أي جهد في مساعدة أشقائها على الوصول ببلادهم إلى بر الأمان، من خلال الحل السياسي الشامل الذي يتضمن خطوات وإجراءات متزامنة تستند إلى توحيد المؤسسة العسكرية، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة، وتفعيل إرادة الشعوب.

رؤساء أجهزة المخابرات العربية يشكرون الرئيس السيسي

من جانبهم، وجّه الحضور من رؤساء أجهزة المخابرات العربية، الشكر للرئيس على رعايته المستمرة لأعمال المنتدى العربي الاستخباري، مؤكدين أهمية المنتدى كآلية قوية وداعمة للتعاون الاستخباراتي الوثيق بين الدول العربية الشقيقة، فضلا عن مساهمته في إرساء منظومة متكاملة ومحكمة لمكافحة الإرهاب تعتمد على تكامل الأدوار وتبادل الخبرات والتحديث والتطوير المستمر لآليات المواجهة في هذا الشأن، بما يساعد على صون الأمن القومي العربي وتحقيق الآمال المنشودة لشعوبها.