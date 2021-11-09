إصابتان بالاختناق في حريق داخل قاعة أفراح بالإسماعيلية 

أصيب شخصان على الأقل باختناق وضيق في التنفس، جراء اشتعال النار في قاعة أفراح بمدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد اشتعال النيران في قاعة أفراح بنادي «الملاحة»، على طريق البلاجات، ووقوع مصابين.

3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية، برئاسة اللواء خالد كامل، بثلاث سيارات إطفاء إلي مكان الحريق، فيما نجحت القوات في السيطرة عليه خلال أقل من نصف ساعة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق فور اندلاعه، فيما قالت مصادر طبية إنه تم نقل مصابين باختناق إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

أسماء المصابين

وقالت المصادر إن المصابين هما «عبد الله أحمد محجوب»، 27 سنة، مقيم بمنطقة حى السلام بقسم ثاني الإسماعيلية، و«مصطفى ياسر مصطفى»، 24 سنة، مقيم بنفس العنوان، وأشارت المصادر إلى أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، وأنه سيتم خروجهما فور الاطمىنان على صحتهما.

وتواصل قوات الحماية المدينة أعمال السيطرة علي الحريق، بعدما تمكنت من وقف امتداده إلى باقي القاعة.

السيطرة على حريق سابق بالمنطقة الصناعية

وتمكنت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، من السيطرة على حريق هائل اندلع الأسبوع الماضي داخل مصنع لصناعة المراتب بالمنطقة الصناعية بمدينة المستقبل.

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية بأربع سيارات نجحت في السيطرة عليه خلال ثلاث ساعات دون وجود إصابات.