ضبط تاجر عملة في الإسماعيلية.. جمّع 1.6 مليون جنيه في سنتين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية؛ لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغ نحو 1.6 مليون جنيه.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «صاحب محلات بيع هواتف محمولة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية – له معلومات جنائية»، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

الاستفادة من فارق العملة

وأشار البيان إلى تلقي المتهم، تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية قيمة التعاملات التجارية الخاصة به في مجال تجارة الهواتف المحمولة، حيث يتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق شركة لتحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية؛ للاستفادة من فارق سعر العملة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2019 طبقًا للفحص المستندي بلغت «1,572,000» جنيه.