قصة نجاح مصرية تثير إعجاب المشاركين بقمة المناخ.. «دراجات هوائية للعمال»

شهد الجناح المصري في قمة المناخ cop26 بمدينة جلاسكو، عرض قصص نجاح عدد من الشركات الصناعية المصرية في مواجهة آثار التغيرات المناخية، ودورها في حماية البيئة.

وعلى هامش قمة جلاسكو عُقدت جلسة نقاشية حول «الاقتصاد الدوار»، نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصري المشارك في القمة، وتم خلال الجلسة عرض تجارب ناجحة لبعض شركات القطاع الصناعي والخاص المصرية؛ من بينها شركة الميكانيكيون العرب للصناعات الهندسية.

مهندس مصري يثير إعجاب المشاركين بقمة المناخ

ولفتت تجربة النجاح التي قدمها المهندس هاني طارق النبراوي المدير التنفيذي لشركة الميكانيكيون العرب انتباه المتابعين للجناح المصري.

وقال «النبراوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» من جلاسكو، إنه حاول من خلال العرض إظهار التزام شركته بالسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 خاصة في مجالات «توفير بيئة العمل اللائقة وتعزيز السلامة المهنية والمسئولية المجتمعية وحماية البيئة والتحول الأخضر».

مبادرة لتوفير دراجات هوائية للعمال

وشمل العرض الذي قدمه « النبراوي» في مجال حماية البيئة، إطلاق شركته مبادرة لتوفير دراجات هوائية بالمجان للعاملين بمصنع الشركة لتشجيعهم على استخدامها في رحلة العمل والأنشطة الحياتية، وهي المبادرة التي لاقت إعجابا من وفود أجنبية زارت مصنع الشركة مؤخراً، مثل وفد اتحاد الصناعات الدنماركي، وكذلك حازت تقدير اتحاد الصناعات المصري، نظرا لمساهمة الدراجات في تقليل الاعتماد على وسائل النقل التقليدية ودورها في حماية البيئة، ويطمح مسئولو الميكانيكيون العرب في تطوير هذا النشاط ليشمل أكبر عدد من العاملين وامتداداه لكافة مصانع مدينة بدر.

وتابع «النبراوي»: أنه يجري حاليا تحويل معظم سيارات شركته إلى العمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى خطط لترشيد الطاقة والاعتماد على الطاقة الشمسية في جزء من تشغيل ماكينات المصنع، تماشيا مع اتجاه الدولة المصرية وخططها للاعتماد على الطاقة المتجددة.

وأكد المدير التنفيذي لـ«الميكانيكيون العرب» في تصريحاته، أنه يواصل ما بدأه منذ سنوات من خطط وبرامج لتوفير بيئة عمل لائقة وصديقة للبيئة داخل مصنع شركته بمدينة بدر الصناعية، مثل الاهتمام ببرامج السلامة والصحة المهنية للعاملين وتعزيز التواصل معهم وتلقى اقتراحاتهم وشكواهم في هذا المجال، وتنفيذ الممكن منها، وهو ما نتج عنه إقامة منطقة مخصصة لتناول وجبة الغداء خلال فترة الراحة، وزيادة عدد المشروبات المقدمة للعمال بالمجان، وإقامة منطقة ألعاب ترفيهية تتضمن لعب تنس الطاولة، بخلاف انتهاء الشركة من تطعيم كافة العاملين بها ضد «فيروس كورونا» وإجراء فحوصات فيروس سي وتنظيم حملات توعية لهم من سرطان الثدي والأورام، وهو ما تضمنته تقارير التفتيش الخاصة بوزارة القوى العاملة التي زارت المصنع قبل أسابيع.

وعن أنشطة الشركة في مجال المسئولية المجتمعية، قال «النبراوي» إنها منذ سنوات أنشأت فصولا لمحو الأمية بالمصنع، فضلا عن تمكين المرأة بالتعاون مع جمعيات أهلية متخصصة، تساهم بتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة للمتحررات من الأمية.

وشدد المهندس المصري على أهمية قمة المناخ المنعقدة حاليا في جلاسكو cop26 ودور القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومات في مواجهة هذه الظاهرة، مضيفا أن «الميكانيكيون العرب» اكتسبت خبرات كبيرة في التنمية المستدامة وحماية البيئة، بفضل التعاون مع مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصري.

وأشاد «النبراوي»، بدعوة المكتب لشركات متوسطة وكبرى، من بينها الميكانيكيون العرب؛ لعرض قصص نجاحها في المحافل الدولية.

وأكمل المهندس المصري حديثه لـ«الوطن»، بأن المشاركة المصرية رفيعة المستوى في cop26، ودعم مصر الكبير لقضايا المناخ يكون لها أثر كبير وفعال على تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة التغير المناخي، والاستعداد لاستضافة مصر ممثلة لأفريقيا الدورة المقبلة لقمة cop27 عام 2022.