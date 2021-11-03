الجناح المصري ببورصة لندن للسياحة يعلن عن الفائزين بجائزته في حفل

في تقليد سنوي، أقام الجناح المصري المشارك ببورصة لندن الدولية للسياحة «World Travel Market 2021 WTM»، والتي تُعقد خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، حفلا للإعلان عن الفائزين بالمسابقة التي ينظمها الجناح لممثلي وسائل الإعلام الذين يقومون بتغطية فعاليات البورصة.

فوز اثنين برحلات سياحية لمصر

ومن جانبه، أشار محمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن، والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها، أن اثنين من ممثلي وسائل الإعلام والصحف والمجلات الدولية، فازا بجائزة مسابقة الجناح، وهي عبارة عن رحلة سياحية لكل منهما إلى مصر للتعرف على المقومات السياحية والأثرية بها، والاستمتاع بالأنماط والمنتجات السياحية التي تزخر بها وبالشواطئ الدافئة المشمسة والمناظر الطبيعية الخلابة، إضافة إلى القيام بالرحلات النيلية وزيارة الأسواق التقليدية الموجودة بمصر.

مصر للطيران تقدم تذاكر الرحلتين

وأضاف أن الشركة الوطنية «مصر للطيران» قدمت تذاكر هاتين الرحلتين كهدية منها، كما تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتحمل تكلفة الإقامة والتنقلات خلال الرحلتين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الترويج السياحي لمصر والاستفادة من الفعاليات المحلية والدولية في الترويج لمصر بصورة أكبر وجذب مزيد من السائحين لمصر.