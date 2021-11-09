إعادة فتح باب تسجيل الرغبات للشهادات المعادلة 2021 للطلاب المتخلفين

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف على التنسيق، اليوم، إعادة فتح باب تسجيل الرغبات وتنسيق الشهادات المعادلة للثانوية العامة 2021، العربية والأجنبية مرة أخرى، أمام الطلاب المتخلفين عن التسجيل خلال الفترة الماضية، ولذلك لوجود عذر إما سفر أو مرض، موضحا أن ذلك يأتي في إطار إتاحة الفرصة لجميع الطلاب وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة، لافتا إلى أن التسجيل متاح لفترة يتم تحديد موعد غلقها خلال الساعات المقبلة، وفقا للأعداد المتقدمة.

تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات العربية والأجنبية

وأضاف المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة للوطن، أن التسجيل متاح عبر رابط الموقع الإلكتروني للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، لافتا إلى أنه بعد التسجيل يجب على الطلاب التوجه لمكتب التنسيق الرئيسي لاستكمال أوراقهم وتسليم الملف الخاص بهم، واتباع جميع الإرشادات والتعليمات من قبل العاملين بمكتب التنسيق.

سداد ثمن دليل القبول

وفي الإطار ذاته، قالت الوزارة في منشور لها على موقع التنسيق: «تقرر أن يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق بموجب إذن دفع يطبع من على الموقع الإلكتروني للتنسيق لدفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة، وذلك على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون رقم (9190447778)، ويتم استلام رقم الدخول والرقم السري على الهاتف المحمول المسجل بالموقع حتى يتم حضور الطالب إلى المكتب أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات، ويتاح للطالب بواسطة برنامج تسجيل التنسيق الإلكتروني للشهادات المعادلة حجز الموعد والتاريخ للذهاب إلى مقر المكتب أو أي من فرعيه لتسليم أوراقه مرفقة بطبعة البيانات الأساسية والدرجات والرغبات؛ لمنع تكدس الطلاب والازدحام تماشياً مع الظروف الراهنة ولمنع انتشار فيروس كورونا».