خطوات إصدار تصاريح الإقامة في أبو ظبي أونلاين للراغبين في السفر

أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الأيام الماضية عن إمكانية إصدار تصريح إقامة للراغبين في زيارة أبو ظبي سواء للعمل أو السياحة، أونلاين.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين على مدار اليوم، يرصد، خطوات إصدار تصاريح الإقامة في دولة الإمارات، وفق بيان رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي، في التقرير التالي:

خطوات إصدار تصريح الإقامة في أبو ظبي

وبحسب البيان فأنه يمكن إصدار تصاريح الإقامة في دبي عبر الموقع الإلكتروني الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، من خلال اتباع الآتي:

ويمكن الحصول علي التصاريح من خلال الدخول على موقع الهيئة الاتحادية للهوية.

تسجيل وإنشاء الحساب، من خلال استيفاء البيانات مثل الاسم، النوع، تاريح الميلاد، البريد الإلكتروني، وبيانات جواز السفر، مثل رقم الهوية، وتاريخ الحصول عليه، وتاريخ الانتهاء.

ثم الدخول على الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة.

يتم بعدها تقديم الطلب وتسجيل بيانات المتقدم، بعدها يتم مراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها.

سيطلب منك تسديد الرسوم، وتقديم طلب بطاقة الهوية، وتسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة التي يحددها الموقع، وبعد الحصول على الإقامة سيتم وضع ملصق الإقامة على جواز السفر وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

وكانت حكومة الإمارات الرقمية قد أكدت في تقرير سابق أنَّ مهنة الموظف أو العامل لم تعد شرطاً لاستقدام أفراد أسرته إلى الدولة، حيث تم استبدال «شرط المهنة» بالدخل، بحيث يمكن للعامل الأجنبي إحضار أفراد أسرته إلى الإمارات، وتوفير كفالة تأشيرة إقامة لهم بغض النظر عن مهنته طالما أنه يحافظ على أحد الشرطين في «معايير الدخل» وهما: راتب بحد أدنى 4 آلاف درهم شهرياً أو راتب قدره 3 آلاف درهم إماراتي مع السكن.