وزير السياحة يفتتح معرضا مؤقتا بالمتحف المصري في التحرير

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، منذ قليل، المعرض المؤقت «أرواح ممجدة تبجيل الأسلاف في مصر عبر العصور»، المقام بالمتحف المصري في التحرير.

جاء ذلك بحضور نيكول شامبين نائب رئيس البعثة الأمريكية في سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، والدكتورة لويس برتيني الرئيس التنفيذي لمركز البحوث الأمريكي في مصر، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وصباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، وقيادات الوزارة ومركز البحوث الأمريكي بمصر.

وبحسب بيان الوزارة، أقيم هذا المعرض المؤقت بالتعاون بين وزارة السياحة الآثار ومركز البحوث الأمريكي في مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسوف يستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى 9 فبراير 2022.

تبجيل الأسلاف في مصر

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على عادات تبجيل الأسلاف في مصر عبر الحقب التاريخية المختلفة، منذ عصور مصر القديمة وحتى الوقت الحاضر باستخدام الأدلة المتنوعة المتاحة من حيث النصوص والصور والتقاليد، من خلال واحد وأربعين قطعة أثرية جرى اختيارها من متاحف كل من المصري بالتحرير والقبطي بمصر القديمة والفن الإسلامي بباب الخلق.

ويكشف المعرض عمن جرى تبجيله في مصر، وكيف عبر العصور المختلفة، إذ جرى تمجيد الموتى من الملوك والشخصيات البارزة في المجتمع، وأيضًا أفراد العائلة.

من هو المتوفي المبجل؟

ويوضح المعرض من هو المتوفي المبجل ولماذا تم تمجيده وكيف، كما يتتبع التقاليد التي تربط بين العصور السابقة والعصر الحالي من خلال عرض عدد من القطع الأثرية منها، لوحة للملك أمنحتب الأول وأيقونة القديس مار مينا ورداء كهنوتى وغطاء نصفي للمدعوة خندجر، وغطاء قبر السيد البدوي من النسيج الحرير المطرز والحلية الشريفة بخط مصطفى عزت أفندي.

وعلي هامش المعرض، سوف ينظم مؤتمر لمدة ثلاثة أيام بدءا من الغد الأربعاء 10 نوفمبر الجاري، بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يجرى خلاله عقد عدة جلسات نقاشية وندوات مختلفة يقدم فيها دراسات أكاديمية، وحلقات نقاش تركز على الممارسات الحالية المتعلقة بتبجيل الأسلاف، والتي قد ترجع إلى مصر القديمة.

الشخصيات التي كرمها المصريون

ويكشف مركز البحوث الأمريكي في مصر خلال المعرض والمؤتمر عن الشخصيات التي كرمها المصريون وكيفية تكريمهم، إذ إنه في مصر القديمة كان الملوك يبجلون ومعهم بعض الأشخاص ذوي المكانة البارزة والأسلاف أيضا، وفي المسيحية تبجل بالطبع العائلة المقدسة والقديسين وبعض البارزين في المجتمع، أما في الإسلام يعظم جميع الأنبياء وآل البيت وأولياء الله الصالحين.