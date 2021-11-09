محلل سياسي: التعاون المصري الأردني يشهد توسعا في كل المجالات

قال الدكتور زيد النواسة، المحلل السياسي الأردني، إن مصر والأردن، يجمعها تعاون يشهد توسعا كبيرا، في الفترة الأخيرة على مستوى كل المجالات المختلفة، موضحا أن ما حققته مصر مؤخرا بالنسبة للأردن والدول العربية، يعد تجربة فريدة، يجب على الجميع الاستفادة بها.

وأضاف «النواسة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، ويشارك في تقديمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن العلاقة مع مصر، دائما ما تأخذ حيزا كبيرا في السياسة الأردنية، موضحا أن زيارة الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد الأردني، إلى القاهرة، تمثل استمرارا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين مصر والأردن.

محلل سياسي: مصر والأردن يحاولان استغلال تغيير الإدارة الأمريكية لخدمة القضية الفلسطينية

وأوضح المحلل السياسي الأردني، أن الأردن ومصر يحاولان استغلال الاتجاه السياسي الدولي الجديد نحو القضية الفلسطينية، في محاولة كذلك لاستغلال تغيير الإدارة الأمريكية خلال الأشهر الأخيرة، من أجل التوصل إلى حل لهذه القضية، كاشفا أن دور مصر والأردن بهذه القضية يتسم بكونه من نوعية مختلفة وذات إسهامات قوية على مدار تاريخ القضية الفلسطينية.

محلل سياسي: جزء كبير من محادثات السيسي وولي عهد الأردن تضمنت التطرق للقضية الفلسطينية

وأشار إلى أنه يعتقد بأن جزء كبير من محادثات ولي العهد الأردني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تضمن التطرق نحو الحديث عن القضية الفلسطينية ومستجداتها، وماذا يمكن أن تقدم كل من مصر والأردن إلى القضية الفلسطينية.

الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد الأردن

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قد استقبل الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، في قصر الاتحادية، في زيارة تضمنت الحديث عن عدد من الملفات التي تخص مصالح البلدين والمنطقة العربية.