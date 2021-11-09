«المصرفي المصري» يُعلن 5 فائزين ضمن برنامج دعم التحول الرقمي للتجار

أعلن المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي، عن أسماء 5 فائزين من رواد الأعمال (أصحاب شركات ناشئة)، تندرج تحت برنامج دعم التحول الرقمي للتجار ودعم المشاريع الناشئة، وذلك في إطار جهود المعهد المصرفي، الهادفة إلى نشر وتعزيز التوعية بأهمية المدفوعات غير النقدية وأمن المعلومات.

4 مراحل للبرنامج.. وتكريم 5 رواد أعمال

برنامج دعم التحول الرقمي للتجار ودعم المشاريع الناشئة مبني على 4 مراحل، تحت إشراف المعهد المصرفي المصري، وهي كالتالي:

1. المرحلة الأولى.. عقد جلسات تدريب

وتمت بمشاركة 1000 تاجر من عدة محافظات في مصر، وتم خلالها مناقشة مميزات المدفوعات غير النقدية، وأهمية أمن المعلومات والتحديات التي يواجهها أصحاب المشروعات خلال استخدام حلول الدفع غير النقدي، خاصة أجهزة نقاط البيع لديهم.

2. المرحلة الثانية.. إطلاق مسابقة ابتكار للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية

وخلال تلك المرحلة، تم تقديم 40 اقتراحا من قبل الشركات الناشئة المشاركة، واهتمت بالعمل على تطوير حلول للتحديات التي يواجهها التجار في الدفع غير النقدي، كما تم إلحاق التجار بمعسكر تدريبي بهدف تقديم الدعم وتطوير الأفكار المقترحة.

3. المرحلة الثالثة.. اختيار 28 حلا لعرضها

تم اختيار 28 حلا من أفكار الشركات الناشئة خلال تلك المرحلة، من قبل «هاكثون» وذلك لاختيار أفضل 5 حلول مبتكرة.

4. المرحلة الرابعة.. تكريم الفائزين وجوائز مالية من فيزا

حصل الفائزون خلال المرحلة الأخيرة على جوائز مالية مقدمة من شركة «فيزا VISA» لدعم تنفيذ أفضل الحلول المقترحة.

وتم الإعلان عن الأفكار الفائزة، ضمن فعاليات ملتقى الابتكار Innovation Arena في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT».

ويأتي ذلك في إطار تعليمات البنك المركزي الرائد الداعم الأول للتحول الرقمي وعملية الشمول المالي في مصر، وذلك بناءً على تعليمات القيادة السياسية التي تهتم ببناء الدولة والنهوض بكافة القطاعات.