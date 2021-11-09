حفيدة أميتاب باتشان تظهر مع جدتها بـ «الكورتا».. احتفال عائلي في «الديوالي»

شاركت «نافيا» حفيدة الفنان الهندي أميتاب باتشان، صورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تجمعها بجدتها جايا باتشان، وترتديان الزي الهندي التقليدي «الكورتا»، و«نافيا» هي ابنة شويتا نجلة أسطورة الهند باتشان، ويبدو أن الصورة من احتفال عائلة الفنان الهندي في الديوالي.

حفيدة أميتاب باتشان.. والدتها تمنعها من الفن

تكتسب «نافيا»، شهرة واسعة عبر وسائل الاجتماعي، بالرغم من أنها لم تشارك في عالم بوليوود، إلا أنها ناشطة اجتماعية، وتمتلك قاعدة لا بأس بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت هناك شائعات دائما حول خوض «نافيا»، تجربة بوليوودية، لكن والدتها «شويتا»، لا تحب أن تنضم ابنتها إلى عالم الفن، وقد صرحت بذلك خلال لقائها مع كاران جوهر في برنامج «كاران ويز كوفي»، أنها لا تحب أن تمتهن ابنتها الفن، لأنها لديها فوبيا تجاه عائلة باتشان حينما تنضم إلى عالم بوليوود.

وتابعت «شويتا»: «تتم مقارنة الابن بعائلته، فأنا أشعر بالضيق حينما يتم الهجوم على أخي، فقط لأنه ابن اميتاب باتشان، لماذ تتم مقارنة أخي بوالدي، فهذا ممثل وهذا ممثل، يتم وضع أخي تحت ضغط دائم، لذا لا أريد أن أضع ابنتي تحت هذا الضغط أيضا».

علاقة نافيا بـ أريان خان ابن شاروخان

وانتشرت شائعات حول علاقة حب تجمع «نافيا» بـ أريان خان، لكن تم نفي هذا الأمر تماما، وتم تدوال هذه الشائعات لأنهم صديقين مقربين، ومن المعروف أن عائلة شاروخان مرتبطة عائليا بعائلة أميتاب باتشان، وسوهانا شقيقة أريان أيضا ترافق نافيا دائما.

وقالت تقارير «بوليوود لايف»، إن العلاقة بين أريان ونافيا علاقة صداقة، لكن فقط الإعلام يحب تسليط الضوء على أبناء المشاهير، ولذا فإن نافيا وأريان ضحية لأنهما أبناء مشاهير عالميين، وكل هذه الصور تعبر عن صداقة عائلية.