وفاة «عروس الدقهلية» بعد 21 يوما في المستشفى متأثرة بـ20 طعنة

لفظت «عروس الدقهلية» أنفاسها الأخيرة، اليوم، في مستشفى الطواري بجامعة المنصورة، متأثرة بإصابتها التي أودت بحياتها، إثر إصابتها بجرح ذبحي في الرقبة، وطعنات متعددة في اليد اليسرى والصدر، بعدما قضت 21 يوما تحت العلاج، وأدلت بأقوالها في تحقيقات النيابة العامة، فور إفاقتها من الغيبوبة، التي استمرت عدة أيام، مشيرة إلى أنها هي من أصابت نفسها بسكينتين في شقتها بمدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، وذلك لأنها كانت تعاني من حالة اكتئاب شديدة، ومنعت عريسها من الاقتراب منها لمدة 3 أيام بعد زفافها، ما جعلها تقدم على التخلص من حياتها.

النيابة تأمر بتشريح الجثة

وأمرت النيابة العامة بدائرة أول المنصورة، بنقل جثة «أميرة علي سالم أبو سالم، 22 سنة من محافظة دمياط» إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها، وبيان سبب الوفاة، وتسليم الجثة لذويها، لدفنها في مقابر الأسرة في منطقة السنانية بمحافظة دمياط.

ونعاها والدها علي سالم أبو سالم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي: «بنتي العروسة في ذمة الله والدفنة في مقابر السانية حين وصول الجثة».

بلاغ بالعثور على عروس غارقة في دمائها بشقتها

وورد بلاغ للعميد محمد جادو مأمور مركز شرطة الجمالية، بشمال الدقهلية من «أحمد. إ. ال» 27 سنة، بالعثور على زوجته أميرة، 22 سنة، بشقتهما، وبها طعنات متفرقة في الجسم، وتم نقلها لمستشفى الجمالية المركزي في حالة خطرة، وتبين أن الزوجة بها عدة طعنات، تتعدى 20 طعنة متفرقة في البطن واليد والصدر، بخلاف جرح ذبحي بالرقبة، وجرى تحويلها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، لإجراء جراحة عاجلة.

تحقيقات النيابة العامة

وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الزوج بعد سماع أقواله، الذي أكد أن زوجته كانت تعانى من سماع أصوات، حيث كانت تصرخ، وأكدت أنها تشاهد أشباحا بالمنزل، وأن أسرتها طلبت منه إحضار أحد الشيوخ لفحصها، الذي أكد أنها «عليها عفريت» ومعمول لها عمل، وأنه خرج من المنزل لإحضار الشيخ عند دخوله المنزل، فوجئ بها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها، ونقلها للمستشفى بواسطة توك توك لإنقاذها.