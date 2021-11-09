مصطفى شردي عن قرار منع التدخين نهائيا بمنشآت الدولة: أين حقي كمواطن؟

أعرب الإعلامي محمد مصطفى شردي، عن اندهاشه الشديد من قرار الحكومة بشأن منع التدخين نهائيا في المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والأندية الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب، والأماكن التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، قائلًا: «أين حقي كمدخن؟»، مطالبًا الحكومة بتخصيص أماكن آدمية من أجل أن يتمكن المدخنون من التدخين فيها، وذلك خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «الحياة».

سنضرب تعظيم سلام لقرار منع التدخين في هذه الحالة

وأضاف «شردي»، أنه يجب وجود مكان آدمي في تلك المؤسسات الحكومية والأندية الرياضية والمطاعم من أجل تطبيق القرار عندما يتم إصداره، «أنا راجل مدخن وكل اللي بطلبه مكان آدمي أعرف أشرب فيه فنجان القهوة والسيجارة، عشان لما القرار ينزل بالتنفيذ الكل يلتزم به ويتم تطبيقه على أكمل وجه، أين حقوق المدخنين»، وهناك مسؤولين كبار في الدولة يُدخنون أيضًا، «عشان كده لازم تديني مكان محترم وهنضرب تعظيم سلام للقرار، لأن بدفعلك ضرائب ولازم تحترمني وتقولي أين أذهب لكي أدخن».

شردي عن أحداث إثيوبيا: مصر لا تتشفى في أحد

من ناحية أخرى، علق الإعلامي محمد شردي، على تطورات الأحداث المتصارعة في إثيوبيا، قائلًا «مصر لا تتشفى في أحد ونتمنى السلامة لكل الشعوب»، وما يحدث في إثيوبيا يثير القلق بشكل كبير، «إنت مش عارف انت بتكلم مين ولا الحكومة بتعمل ايه والجهتين التي لهما علاقة بتهدئة الأوضاع نفضوا إيدهم من الموضوع، مجلس الأمن لازم يحصل فيه وقف فوري للأعمال العدائية، خاصة أن بقية القبائل كلها بقت مع التيجراي لأن الحالة الاقتصادية في إثيوبيا أصبحت صعبة جدًا».

مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة

وواصل: «نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ولكن أصبح ما يحدث يشكل تهديدا لأمننا في إفريقيا خاصة بعد تصريحات الاتحاد الإفريقي الذي قال لا توجد فرصة لإنهاء الاقتتال في إثيوبيا».