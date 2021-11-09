أسبوع فصل لطالبة ادعت مسح معلم حذاءه في «البالطو» الخاص بها ببني سويف

قررت الدكتورة نبيلة فتحي، مدير إدارة الفشن التعليمية جنوب بني سويف، اليوم الثلاثاء، فصل طالبة بإحدى المدارس الفنية التابعة للإدارة، لمدة أسبوع، وذلك لادعائها على غير الحقيقة خلال فيديو مصور على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بإقدام مُعلم على أخذ البالطو الخاص بها وقيامه بمسح حذائه فيه.

وكشفت التحقيقات أن المُعلم مسح بالبالطو ماكينة داخل ورشة التدريب بالمدرسة، كما قررت مدير إدارة الفشن التعليمية مجازاة المُعلم بالخصم من راتبه 3 أيام، وذلك لتصرفه غير اللائق تجاه بالطو الطالبة، بإقدامه على مسح ماكينة داخل ورشة التدريب بالمدرسة.

طالبة تتهم معلماً بمسح حذائه بالبالطو الخاص بها عبر البث المباشر

وكانت طالبة بإحدى المدارس الثانوية الفنية بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، قد اتهمت خلال فيديو مصور، بث مباشر، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مُعلماً بالمدرسة بإقدامه على استخدامه البالطو الخاص بها في مسح حذائه، وهو ما نفته التحقيقات بقسم الشؤون القانونية بإدارة الفشن التعليمية، حيث أكدت التحقيقات قيام المُعلم بمسح ماكينة داخل ورشة التدريب بالمدرسة.

مدير إدارة الفشن التعليمية: القرارات جاءت وفق تحقيقات مع الطالبة والمعلم بالشؤون القانونية

وقالت مدير إدارة الفشن التعليمية، نبيلة فتحي، في تصريح لـ«الوطن»، إنه «على الرغم من عدم قيام الطالبة بتقديم أي شكوى لنا، إلا أننا فور علمنا بظهورها عبر فيديو بث مباشر عبر تطبيق فيسبوك، أمرت بالتحقيق الفوري والعاجل وتقصي الحقائق من خلال لجنة بالشؤون القانونية، وما ذكرته الطالبة بأن أحد المعلمين قام بأخذ البالطو الخاص بها بالمدرسة ومسح حذاءه به، وإجبارها على ارتدائه أو يقوم بتغييبها، تبين عدم صحة ما ذكر، وأن الطالبة لم تٌغيب في ذلك اليوم من المدرسة، أو يقوم المُعلم بمسح الحذاء بالبالطو الخاص بها، وإنما أقدم على مسح ماكينة التدريب داخل الورشة بالمدرسة».

وأضافت مدير الإدارة التعليمية: «قضت التحقيقات بمجازاة المعلم 3 أيام، لتصرفه غير اللائق تجاه البالطو الخاص بالطالبة، ومسح الجهاز الخاص بالورشة، وكذلك فصل الطالبة لمدة أسبوع، بسبب ما بدر منها عبر التواصل الاجتماعي والبث المباشر الصادر منها في حق المعلم على غير الحقيقة، حيثما هو ثابت بالتحقيقات من شهادة الشهود وأقوال الطالبة نفسها، بأن المعلم لم يمسح حذاءه بالبالطو الخاص بها، كما ذكرت في البث المباشر، وعدم قيام الطالبة بالتوجة بالشكوى لأي جهة من الجهات الرسمية، وتوجهت مباشرةً إلى صفحات التواصل الاجتماعي».