شكاوى وزارة التربية والتعليم.. للمعلمين وأولياء الأمور

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطط وطرق جديدة لإتاحة تقديم شكاوى وزارة التربية والتعليم، لمن يرغب من المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، طوال العام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحا أن جميع الشكاوى يتم الإطلاع عليها والرد مباشرة على مقدم الشكوى، منوها إلى أن العام الدراسي الجديد، يسير بشكل منتظم، وأي شكاوى إدارة يتم التعامل معها فورا، لعدم إعاقة العملية التعليمية في المدارس.

شوقي: شكاوى وزارة التربية والتعليم متاحة للمعلمين وأولياء الأمور والطلاب

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن شكاوى وزارة التربية والتعليم، يتم تجميعها ويتم الرد على جميع المتقدين بالشكاوى، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم جميع الخدمات التعليمية المتميزة لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدا على أنه لن يتم تجاهل أي شكاوى من قبل المعلمين أو الطلاب أو أولياء الأمور.

طارق شوقي: شكاوى وزارة التربية والتعليم لن يتم تجاهلها

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن شكاوى وزارة التربية والتعليم، يتم تقديمها من قبل المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، عبر هذا الرابط، موضحة أن هناك خطوات يجب اتباعها بعد الضغط على اللينك يُطلب في البداية إدخال بعض البيانات، مثل تحديد نوع الشاكي، ولي أمر، طالب أو موظف أو معلم، ويتم بعد ذلك إدخال الرقم القومي للطالب، والكود الخاص به، ومن ثم الضغط على تسجيل، يطلب منك بعض البيانات الإضافية، مثل رقم الهاتف الذكي، والبريد الالكتروني.

تعرف على خطوات تقديم شكاوى وزارة التربية والتعليم

يوضع كتابة عنوان الشكوى، هل تعسف، تظلم،.. إلخ، وبعدها تقوم بكتابة محتوى الشكوى، وتفاصيل الحالة، ومن ثم يتم تسجيل الشكوى يتم إرسال رقم للشكوى، يمكنك متابعة موقف الشكوى فيما بعد.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إلى أنها تستقبل العديد من الشكاوى اليومية، ويتم الرد عليها في الحال بعد الإطلاع على الشكوى وتجهيز كل محتويات الإستجابة لها، مؤكدة على أن العام الدراسي الجديد، يسير بشكل منضبط، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.