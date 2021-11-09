أخبار المنيا.. قطع المياه بسمالوط وميكنة مراكز كورونا وحملات للبيطري

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، عن قطع المياه عن مدينة سمالوط، وبدأت أعمال ميكنة خطوات التسجيل بمراكز لقاحات كورونا للإسراع في تطعيم المواطنين، وشنت مديرية الطب البيطري حملات رقابية وتفتيشية على محلات بيع اللحوم والأغذية، وأزالت الوحدات المحلية تعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.. كانت هذه أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا على مدار الـ24 ساعة الماضية.

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قطع مياه الشرب غداً الأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الثالثة عصراً عن مدينة سمالوط بالكامل، وقريتي «قلوصنا والبيهو»، وعدد من التوابع التي تتغذى من محطة مياه «عرب الزينة»، لإجراء أعمال ربط المرحلة الأولي بالثانية بالمحطة.

إزالة 39 حالة تعديات على الزراعات وأملاك الدولة

وأزالت الوحدات المحلية 39 حالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، على مساحة 3718 متراً مربعاً بغرب سمالوط، وقرية «بنب أحمد الغربية» بمركز المنيا.

وحررت إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري محاضر مخالفات بمراكز المنيا ومطاي وأبوقرقاص، حيث تم ضبط 42 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلي كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية.

ميكنة خطوات الإدخال والتسجيل للحصول علي لقاح كورونا

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تطوير برنامج لميكنة خطوات الإدخال لتسريع إجراءات التسجيل والتعيين والتأكيد والتطعيم بلقاحات فيروس كورونا، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجلس الوزراء، بالتيسير لتلقي أكبر عدد من المواطنين للقاحات الخاصة بفيروس كورونا.

وأعلن فرع المجلس القومي للمرأة، بإشراف الدكتورة منال أبو سمرة، عن بدء تنفيذ جلسات مبادرة تنمية الأسرة بالوحدة المحلية لقرية «معصرة ملوي»، واستهدفت الجلسة الأولي 200 سيدة لتوعيتهن بأنواع العنف الأسري، وأهمية بناء القيم والسلوك الحميد والأخلاقيات الرفيعة التي تقيم أسرة ومجتمع مستقر.