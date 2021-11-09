صحة المنيا: ضبط 942 منشأة طبية مخالفة خلال شهر وتحرير 91 محضر غلق

أعلن الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ضبط 942 منشأة طبية مخالفة، وتحرير 91 محضر غلق إدارى لمنشأت طبية خاصة.

وقال «نادي» إن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، كثفت الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بجميع مدن ومراكز محافظة المنيا، حيث جرى المرور خلال شهر على 2433 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل.

وأكد «نادي» على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

31 محضر ضبط لعيادات خاصة داخلها أدوية

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى تحرير 31 محضر ضبط لأدوية داخل عيادات خاصة، وتم تحريز المضبوطات، ولفت إلى أن عدد المنشآت الطبية الخاصة التي تقدمت للترخيص بلغ 53 منشأة، وتم إنذار 851 منشأة طبية خاصة لتوفيق الأوضاع و341 منشأة قامت بتوفيق أوضاعها كما تم فحص 8 شكاوى ضد منشآت طبية واتخذ ما يلزم حيالها.

استمرار تقديم خدمات حملة 100 مليون صحة

وتواصل مديرية الصحة تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لعلاج الأمراض المزمنة لكبار السن بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات الطبية.

والمبادرة تستهدف كبار السن من 65 عاما حيث تقدم خدمات صحية ونفسية وكشف مبكر عن الأمراض في تلك الفئة العمرية، والخدمات المقدمة كبار السن هي فحص طبي إكلينيكي وقياس حدة النظر وفحص للأسنان، فحوصات طبية تشمل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم، فحص سكر عشوائي، قياس نسبة الدهون.