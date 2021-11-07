دور المرأة في مكافحة الفساد.. ندوة بـ«قومي المنيا»

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، ندوة بعنوان دور المرأة في مكافحة الفساد والحفاظ على الأمن القومي، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة منال أبوسمرة مقررة فرع المجلس، وحضور إيزيس محمود مدير الإدارة العامة لتخطيط البرامج التدريبية والحملات بالمجلس، ومحمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، ورجال الدين بالأوقاف والأزهر الشريف، وواعظات الكنيسة سفيرات المحبة والسلام، و ممثلى التضامن والمجلس القومى للسكان، والشباب والرياضة والتربية والتعليم وجامعة المنيا والمجتمع المدني، وإدارة شئون المرأة، والجهات المعنية.

واستعرض اللواء أسامة سعود وكيل هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وألقى الضوء على المشروعات القومية الكبرى التي غيرت وجه الحياة في مصر.

آليات الإبلاغ عن وقائع الفساد

كما استعرض اللواء بهجت فريد مدير كلية الدفاع الوطني السابق، أثر توافر النزاهة والشفافية في توقع حدوث الأزمات والتعامل معها وانعكاس ذلك على الأمن القوم، كما تطرق النقاش حول الدور الذى يمكن أن تلعبه المرأة في مكافحة الفساد والحد منه، وتم استعراض آليات الإبلاغ عن وقائع الفساد أينما وجدت.

وقالت الدكتورة منال أبوسمرة، إنه أقيم على هامش الندوة معرض لمنتجات السيدات الريفيات بقرى المحافظة كنماذج لمشاريع تمكين المرأة اقتصاديا.

استمرار جلسات العلاج الطبيعي لـ25 سيدة من كوم المحرص

علي جانب آخر، نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع جامعة دراية، جلسة العلاج الطبيعي الـ13 وتستهدف 25 من سيدات قرية كوم المحرص بمركز أبوقرقاص، بعد تنظيم ندوة صحية للسيدات اللاتي تعاني من مشاكل صحية نتيجة الولادات المتكررة، إذ تم الاتفاق في وقت سابق على علاج السيدات مجانا بجامعة دراية لتوافر الأجهزة، طبقا لأولوية الحالة الصحية للسيدات.