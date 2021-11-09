إزالة 39 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمراكز المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة تواصل تنفيذ المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأكد المحافظ، أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن تتهاون المحافظة فيها ولن تتراجع عن استرداد حق الدولة، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

إزالة تعديات على مساحة 3149 مترا بقرية بني أحمد الغربية

وأزالت الوحدات المحلية 39 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 3718 متر مربع، منها 6 حالات، على مساحة 569 متر مربع، بغرب سمالوط، وإزالة 33 حالة على مساحة 3149 متر مربع، بقرية بنى أحمد الغربية بمركز المنيا، ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات المحافظ بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

منظومة المتغيرات المكانية ترصد البناء العشوائي والمخالف

وكلف محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة سير العمل والحالات غير القانونية التي يجري رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائي، أو تعدي على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفوري معها.

وعقد نائب محافظ المنيا اجتماعا، بحضور المهندس محمود عبدالله، مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وعدد من نواب رؤساء المراكز، ورؤساء القرى ورؤساء أقسام التنظيم، ورؤساء وحدات المتغيرات المكانية على مستوى عدد من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والتي تلاحظ تزايد أعداد المتغيرات المكانية المخالفة بها.

وشدد نائب المحافظ، على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات المكانية «غير القانونية» من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، والجهات الأمنية.