تجديد حبس الابن المتهم بقتل والديه بالإسكندرية 15 يوماً

قررت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، مساء اليوم، تجديد حبس «م. ع.»، 40 سنة، المتهم بقتل والديه طعناً بسلاح أبيض داخل الشقة محل سكنهما بمنطقة الحضرة الجديدة، وسط المدينة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد توجيه تهمة ارتكاب جريمة قتل والديه المسنين عمداً، دون شفقة أو رحمة.

الابن العاق يقتل والديه في الإسكندرية

تعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغاً يفيد العثور على جثة رجل وسيدة متوفيين داخل الشقة سكنهما بالعقار رقم 16 بشارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإزالة بمنطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة كل من «عباس س.»، 81 سنة، وزوجته «نجاة ع.»، 80 سنة، غارقين في دمائهما وبهما طعنات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات أن نجل المجني عليهما هو مرتكب الواقعة بسبب خلافات أسرية وطمعاً في الشقة، وجرى تحديد مكان اختبائه وإعداد كمين والقبض عليه.

جريمة الإسكندرية.. الابن العاق يقتل والديه

وتبين من التحقيقات أن نجل المجني عليهما هو مرتكب الواقعة، كان يعمل بإحدى الدول العربية، وترك زوجته للإقامة مع والديه إلا أنه حدثت خلافات أسرية لعدم موافقتهما على خروج الزوجة من المنزل خلال سفر الزوج.

ووفقاً للتحقيقات التي أجرتها النيابة تركت الزوجة المنزل لوالديه واستأجرت شقة أخرى، وعند عودة الزوج من الخارج اشتكت له من تصرفات والديه، وطلبت منه اعادتهما لقريتهم بكفر الشيخ وترك الشقة لهم.

تفاصيل مقتل رجل مسن وزوجته في الإسكندرية

وكشفت التحقيقات توجه المتهم إلى منزل أسرته وبحوزته "جوانتي" ما يعني عقده العزم للتخلص منهما دفاعا عن زوجته. وبحسب التحريات تشاجر المتهم مع والده بعدما طالبه بالتنازل عن كل أملاكه له، فرفض الوالد فقتله بطعنات متعددة بمختلف أنحاء الجسم ثم دخل لأمه القعيدة في الفراش وذبحها وسط توسلاتها حتى لا يفتضح أمره.

وفجرت تحقيقات النيابة مفاجأة أن زوجة الابن المتهم ابلغت شقيقة زوجها أن شقيقها ذهب لوالده ووالدته وهو عصبي ومنفعل.

وتبين أن المتهم ارتكب جريمته في الصباح الباكر معتمدا علي أن سكان المنطقة لم يشاهدوه منذ سفره إلى الخارج ولن يتعرفوا عليه إلا أن أحد الجيران تعرف عليه وادعي أنه سباك وكان بيصلح في الشقة.