أخبار الإسكندرية.. دكتور يتحرش بطالبة وابن يمثل جريمة قتله لوالديه

شهدت محافظة الإسكندرية، أحداثاً عديدة على مدار الساعات الماضية، على النواحي كافة، حيث برزت أهمها في اتخاذ جامعة الإسكندرية قرارا بوقف دكتور تحرش بطالبة 3 أشهر، بينما تم تكليف «أبو النجا» بتيسير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لخدمة المجتمع، فيما مثل الابن قاتل أبيه وأمه المسنين في الإسكندرية جريمته، بجانب تداول 171 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية.

جامعة الإسكندرية توقف أستاذا تحرش بطالبة 3 أشهر

اتخذت جامعة الإسكندرية، تحركا ضد أستاذ جامعي، قام بالتحرش بإحدى طالباته في مرحلة الدراسات العليا، عبر ألفاظ جنسية ومحاولات عديدة معها، حيث أعلنت الجامعة إيقاف «أحمد. أ» الأستاذ المتفرغ بقسم علم الاجتماع في كلية الآداب، عن العمل، لمدة 3 أشهر، بعد ثبوت تحرشه بالطالبة التي أثبتت ذلك بمكالمة مسجلة حوت إيحاءات جنسية، وطلب مواعدتها.

تكليف «أبو النجا» بتيسير أعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لخدمة المجتمع

أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، القرار رقم 1353 ليوم الأحد بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، والذي ينص على تكليف الدكتور محمد عبدالعظيم عبدالعظيم أحمد أبو النجا، الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، بتسيير جميع أعمال ومهام وأعباء ومسئوليات وظيفة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اعتبارا من تاريخه ولحين صدور القرار الجمهوري بتعيين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الابن قاتل أبيه وأمه المسنين في الإسكندرية يمثل جريمته

اصطحب رجال مباحث الإسكندرية، الابن المتهم بقتل أبيه وأمه المسنين اللذين عثر على جثتيهما في شقتهما السكنية بمنطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية، لتمثيل جريمته، حيث تبين من خلالها تفاصيل قيامه بالجريمة بعدما اعترف بها عقب القبض عليه، حين كان هاربا في منطقة دمنهور بمحافظة البحيرة.

ووفقاً لما قام به المتهم «محمود. ع»، 40 سنة، فإنه قد استغل أن والديه يعيشان معاً دون وجود رفيق لديهما، فتوجه إليهما وبحوزته «جوانتي»، مما يعني عقده العزم على التخلص منهما إرضاءً لزوجته.

وقد وقعت مشاجرة بين المتهم ووالده، بعدما طلب منه التنازل عن كل أملاكه له، إلا أن الأب رفض طلب الابن، الذي بادره بعدة طعنات في مختلف أنحاء الجسم، ثم توجه بعد ذلك إلى والدته، القعيدة في الفراش، وذبحها رغم توسلاتها له.

كما تبين أنه بعد قتلهما اتجه إلى منطقة المحمودية المجاورة لنطاق مسرح الجريمة وألقى بسلاح الجريمة فوق سطح كشك غسيل سيارات، إلا أن كاميرات المراقبة في المنطقة قد كشفته حينها.

تداول 171 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة الصادر منها والوارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة، 171432طنا، بينما بلغ إجمالي عدد الحاويات المتداولة صادر ووارد 2067 حاوية مكافئة.