من سوهاج لإسكندرية جرائم وحشية: اغتصاب طفلة وقتلها.. وابن يقتل والديه

أسبوع حافل بالجرائم غير الاعتيادية من صعيد مصر وحتى الوجه البحري، حيث شهدت سوهاج حادثا مأساويا، حيث قتل طفلان طفلة أخرى بعد محاولة اغتصابها، وسبقها قيام شخص بذبح آخر في الإسماعيلية وقطع رأسه أمام المارة، فيما استكمل مسلسل الدم حين قتل ابن أباه وأمه المسنين في الإسكندرية، ليكتمل مثلث الجرائم الأكثر وحشية في محافظات مصر.

طفلان يقتلان طفلة في سوهاج بعد محاولة اغتصابها

شهدت قرية بني حميل التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، واقعة أثارت استياء وغضب الأهالي، بعد العثور على طفلة تبلغ من العمر عامين جثة هامدة داخل ترعة، وتبين أن وراء الواقعة طفلين يبلغ أحدهما 8 أعوام، والآخر 12 عاما، حيث كشفت كاميرات المراقبة بأحد المنازل اصطحاب الطفلين للمجني عليها في وقت اختفائها.

وبالقبض عليهما عقب استئذان النيابة العامة اعترفا بأنهما استدرجا الطفلة بقصد اغتصابها لكنها خشيا من افتضاح أمرهما وألقيا بها في الترعة المجاورة لمنزلها.

وتبين أن المتهمين هما علي، 8 أعوام، وإسلام، 12 عاما، وأنهما من أقارب الطفلة المجني عليها ندى، عامين، موضحا أن سبب الجريمة هو مشاهدة الطفلين لأفلام إباحية على هاتفيهما، فقررا تقليد ما يشاهدانه، واستدرجا الطفلة من أمام منزلها، وسارا بها في الطريق المؤدي إلى ترعة خلف منزلها، لكنهما خافا من تنفيذ واقعة الاغتصاب، وخشيا أن يشاهدهما أحد من سكان القرية فقررا إلقاءها في الترعة، ما نتج عنه وفاتها غرقا.

جريمة الإسماعيلية.. ذبح مواطن في عز النهار

شهدت الإسماعيلية جريمة وحشية حيث ضرب الجاني المجني عليه ثم ذبحه وحمل رأسه داخل كيس بلاستيك في الشارع، كما تبين أن المتهم كان يشرع في قتل اثنين آخرين، بالإضافة إلى تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

ابن يقتل أباه وأمه بسبب زوجته في الإسكندرية

في الإسكندرية برزت جريمة حملت بين طياتها انعدام الاخلاق، حيث قتل ابن أباه وأمه بسبب غضب زوجته وخلافات الميراث، حيث تبين ذلك من تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل مسن وزوجته طعناً بسلاح أبيض، داخل الشقة محل سكنهما، في منطقة «الحضرة الجديدة»، وسط مدينة الإسكندرية، حيث تم توجيه الاتهام إلى ابن المجني عليهما، بارتكاب جريمة قتلهما.