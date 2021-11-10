أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-11-2021 في مصر

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة أسعار الدواجن لاستخدامها في تحضير العديد من الوجبات والأطعمة، حيث سجلت استقرارا خلال الأسبوع الحال، وتراوحت أسعار الدواجن ما بين 32 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

وترصد «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء 10 نوفمبر الحالي، بالأسواق المصرية، وفقا لما قاله الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 38 و39 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم، ما بين 39 إلى 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 44 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

أسعار السمان اليوم

ويختلف سعر السمّان بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر 90 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

واستقر سعر البط المسكوفي اليوم، ليتراوح سعره مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 48 و49 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض فقد تراوح سعره بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وتراوح سعر بيع الرومي اليوم، في المزرعة ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

ووصل الجوز من الحمام، إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم، بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.