عضو بـ«الشيوخ»: لقاء شكري ونظيره الأمريكي يشير للتقارب بين القاهرة وواشنطن

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، الكاتب والمفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الأمريكي، يشير إلى التقارب بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ويشمل ذلك القضايا الخاصة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أن مصر حققت الكثير في مجال حقوق الإنسان بما يتناسب مع الشعب المصري، بعد أن كانت نقطة شائكة وحساسة لمصر.

أمريكا تقبل الطريق الذي تسير فيه مصر

وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc » المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقبل الطريق الذي تسير به مصر في التعاون السياسي والاقتصادي، متابعا: «ملف حقوق الإنسان أصبح أكثر قابلية لبناء جسور بين البلدين لأن الحزب الديمقراطي في أمريكا جزء منه واخد موقف متجني على مصر، ولكن هناك آخرين لديهم رؤية جيدة للموقف المصري».

تقدم أمريكا في أزمة السد الإثيوبي

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هناك تقدم في الموقف الأمريكي تجاه السد الإثيوبي ظهر ذلك في نقطتين، وهما الموافقة على رغبة مصر في عدم إنقاص حصتها في مياه النيل، وكذلك الرغبة في إيجاد اتفاق يحقق مصالح إثيوبيا ومصر لتحقيق الاستقرار في إثيوبيا.

مصر تتحدث بثقة

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الولايات المتحدة الأمريكية يعرفون أن مصر تتحدث بثقة بالنفس وتتحدث من خلال تجربة عريضة لذا يستمعون إلى رؤية مصر عن ليبيا والأزمة السودانية وأزمة السد الإثيوبي، لافتا إلى أن المحادثات الهاتفية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن يجرى مناقشة فيها مختلف الأمور وليست للتحية فقط.