تنفيذ 65 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات للمخالفين فى «القاهرة الجديدة»

شن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة حملات جديدة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة مخالفات تغيير النشاط بعدة مناطق بالمدينة بالتعاون مع الشرطة المختصة، أسفرت عن تنفيذ 65 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق لمنع عودة المخالفات.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، فى بيان، أمس، إن الحملات أسفرت عن تنفيذ 30 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات لوحدات سكنية ومحال مخالفة بمساكن الجيزة بالتجمع الثالث، كما تم تنفيذ ٣٥ قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق بالحى الخامس، عمارات ومول زينة بالتجمع الخامس.

من جهة أخرى، أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع خط طرد قطر ٩٠٠ مم من برك الأكسدة بمدينة بدر إلى مدينة العاشر من رمضان بطول 11كم، مؤكداً أهمية المشروع نظراً لزيادة معدلات التنمية بالمدينة وأعداد المقيمين وزيادة المناطق الصناعية، ونواتج صرف المناطق الجديدة