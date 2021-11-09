أسعار ومواصفات السيارة شانجان CS55.. تبدأ من 328 ألف جنيه

من ضمن السيارات الـSUV، التي تم إطلاقها في مصر، خلال الآونة الأخيرة، هي شانجان CS55، أكبر سيارات شانجان في السوق المصرية وأغلاهم بالتأكيد.

وقدم وكيل سيارات شانجان، في مصر 4 سيارات جديدة من الصانع الصيني شانجان في السوق المصري، منذ 4 شهور تقريبا من ضمنهم شانجان CS55.

وخلال السطور التالية، نستعرض لكم فئات وأسعار ومواصفات شانجان CS55 في السوق المصرية.

المواصفات الميكانيكية

وتتوفر شانجان CS55 في السوق المصرية، بمحرك سعة 1.5 لتر تربو 4 سلندر، يولد قوة 156 حصان وأقصى عزم للدوران 225 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

الأبعاد الخارجية

- الطول الكلي: 4500 مم

- العرض الكلي: 1855 مم

- الارتفاع الكلي: 1690 مم

- قاعدة العجلات: 2659 مم

- ارتفاع المركبة عن الأرض: 190 مم

- مساحة الشنطة الخلفية: 475 لتر

التجهيزات الخارجية

- جنوط سبور مقاس 17 بوصة في الفئة الأولى والثانية.

- جنوط سبور 18 بوصة في الفئة الثالثة.

- مصابيح أمامية هالوجين مسلطة في الفئة الأولي و الثانية.

- مصابيح أمامية LED في الفئة الثالثة.

- مصابيح أمامية كهربائية الضبط في كل الفئات.

- مرايات جانبية كهربائية.

- إضاءة نهارية LED بداية من الفئة الثانية.

- مرايات جانبية كهربائية الطي في الفئة الثالثة.

وسائل الراحة

- فتحة سقف كهربائية في الفئة الثانية.

- فتحة سقف بانوراما في الفئة الثالثة.

- مثبت سرعة.

- مفتاح ذكي.

- إدارة وإيقاف المحرك أوتوماتيكيا.

- فتح وغلق السيارة بدون مفتاح.

- حساس إضاءة ومطر في الفئة الثالثة.

أنظمة الترفيه

- شاشة 8 بوصة للنظام المعلوماتي.

- خاصية عرض الهاتف علي الشاشة.

- عدد 6 سماعات في كل الفئات ماعدا الفئة الثالثة 6 سماعات بريميوم.

عوامل الأمان

- وسائد هوائية أمامية.

- وسائد هوائية جانبية بداية من الفئة الثانية.

- وسائد هوائية ستائرية في الفئة الثالثة.

- ABS - EBD - TCS - HDC - HHS.

- TPMS بداية من الفئة الثانية.

- حساسات خلفية وكاميرا خلفية.

- نظام مراقبة النقطة العمياء في الفئة الثالثة.

الأسعار الرسمية

- الفئة الأولي: 328 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: 353 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة: 373 ألف جنيه.