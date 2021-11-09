أسعار سيارات «شيفروليه» بعد تصدرها قائمة الأكثر ترخيصا خلال أكتوبر

احتلت العلامة التجارية «شيفروليه» صدارة قائمة المركبات الأكثر ترخيصا للسيارات بمختلف فئاتها، في مختلف وحدات المرور خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 3998 مركبة؛ وخلال السطور التالية رصد لقائمة أسعار عدد من سيارات «شيفروليه» في مصر.

قائمة أسعار سيارات شيفروليه اوبترا 2022

-تنتمي شيفروليه اوبترا السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 205 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 211.500 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 220.900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 227.500 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي ، يولد قوة 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 146 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم ساعة في غضون 13.2 ثانية، وتستهلك متوسط 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

قائمة أسعار سيارات شيفروليه ماليبو 2022

-تنتمي شيفروليه ماليبو السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 426.500 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 489.900 جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تيربو، يولد قوة 163 حصان، و عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم ساعة في غضون 9.2 ثانية، وتستهلك متوسط 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

قائمة أسعار سيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2021

-تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV-C»، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 345 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 370 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 390 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 410 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تيربو، يولد قوة 148 حصان، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع «CVT».

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم ساعة في غضون 10.2 ثانية، وتستهلك متوسط 7.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.