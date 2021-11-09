فحص مواقف سيارات الأجرة بالقاهرة الجديدة لضبط المتحرش بفتاة جامعية

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها في منطقة التجمع الخامس؛ لضبط سائق ميكروباص متهم بالتحرش بطالبة أثناء استقلالها الميكروباص للذهاب إلى الجامعة؛ على قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره بعد الاستماع لأقوال المجني عليها ومشاهدة مقطع فيديو كانت المجني عليها قد قامت بتصويره بواسطة الموبايل الخاص بها أثناء الواقعة.

فحص فيديو تعرض فتاة القاهرة الجديدة للتحرش

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إنه بمجرد أن نشرت فتاة تدعى «رانيا س» 20 طالبة بإحدى الجامعات الخاصة بمنطقة التجمع الخامس، مقطع فيديو على حسابها الخاص بـ«فيس بوك»، الذي يوضح تعرضها للتحرش من قبل سائق ميكروباص، جرى فحص الفيديو، والتأكد من صحة الواقعة، وصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار السائق بعد تحرير المجني عليها محضر بالواقعة، وسماع أقوالها.

فحص مواقف سيارات الأجرة بالقاهرة الجديدة

وأشار المصدر إلى أنه يجري حاليًا فريق بحث من ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، فحص جميع مواقف سيارات الأجرة «الميكروباص» بمنطقة القاهرة الجديدة.

وأضاف أن فريق البحث قام بتزيع الصور التي حصل عليها من المجني عليها، على مواقف سيارات الأجرة في محاولة؛ للتعرف على المتهم من قبل المسؤولين عن مواقف السيارات.

يذكر أن «رانيا س» 20 سنة طالبة جامعية، قد نشرت على صفحتها مقطع فيديو يوضح تعرضها للتحرش من قبل سائق ميكروباص، حاول ملامسة أجزاء حساسة من جسمها أثناء جلوسها في المقعد الأمامي. بالسيارة