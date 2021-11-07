قائمة أسعار ومواصفات شانجان ألسفن الجديدة 2022.. بزيادة 7 ألاف جنيه

مع بداية شهر نوفمبر الجاري ارتفعت أسعار عدد من السيارات موديل العام الجديد 2022، ومن ضمن القائمة المطروحة مؤخرًا سيارة «شانجان السفن موديل 2022» بزيادة وصلت إلى 7 ألاف جنيه؛ وخلال السطور التالية نرصد قائمة الأسعار الرسمية للسيارة وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها حسب المُعلن من الوكيل من مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامة الصينية «شانجان» في مصر.

قائمة أسعار شانجان السفن الجديد 2022

-تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 172 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 192 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 207 ألف جنيه.

تجهيزات ومواصفات شانجان ألسف 2022

-تعتمد السيارة في الفئة الأولى «مانيوال» على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي، وينتج قوة قدرها 101 حصان، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

-تعتمد السيارة في الثانية والثالثة «أوتوماتيك» على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، ينتج قوة 107 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات.

-تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

-تأتي السيارة بأبعاد (4390 ملم الطول، 1725 ملم العرض، 1490 ملم الارتفاع، 2535 ملم طول قاعدة العجلات).

-ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 150 ملم.

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 382 لتر.

-تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، ولمبة شبورة خلفية، وفرامل مانعة للانغلاق، وعداد مزود بشاشة معلومات، ومكيف هواء، وفرض المقاعد من القماش، وجنوط 14 بوصة، ومصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط، ومرايات جانبية كهربائية الضبط، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من عدد 2 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، جهاز تحذير المسافة الخلفية، وكاميرا خلفية، وسخانات بالزجاج الخلفي، وسخانات بالمرايات الجانبية، وخاصة التحكم في ارتفاع مقعد السائق».