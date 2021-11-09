«الإنتاج الحربى»: بروتوكول مع شركة أمريكية لـ«معالجة المياه»

شهد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصّصة (مصنع 18 الحربى) وشركة «نالكو ووتر» الأمريكية، فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى والآبار والشرب.

وقال مرسى إن البروتوكول سيساعد على إتاحة تقنية وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه فى مصر باستخدام مادة «البيوريت»، وشركة أبوزعبل متخصّصة فى الكثير من المجالات، من بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية، بما فى ذلك كلورات الصوديوم وبيروكسيد الهيدروجين المستخدم فى إنتاج مادة البيوريت، موضحاً أن التعاون يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكامل استراتيجية معالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه والاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة، مؤكداً سعى الإنتاج الحربى لامتلاك القدرة فى هذا المجال وتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوافرة لديها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تسهم فى تطوير معيشة المواطن ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال طارق خالد، مدير عام «نالكو مصر» إن الشركة متخصّصة فى توريد المواد الكيميائية ومعدات معالجة المياه والتكنولوجيا والخدمات المتعلقة بها.