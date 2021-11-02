«المتحدة» عن نجاح مسلسل «إلا أنا»: قدم دراما البيوت المصرية بعد غيابها طويلا

قال الكاتب الصحفي يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، صاحب فكرة مسلسل «إلا أنا»، أن الموسم الثاني من هذا المسلسل لاقى قبولا كبيرا، على غرار ما حدث خلال الموسم الأول من العمل، معللا أن سبب ذلك يرجع إلى أن المسلسل يقدم دراما البيوت المصرية، المبنية على أحداث وشخصيات حقيقية وواقعية، لافتا إلى أنه منذ بداية الإعداد لهذا العمل الدرامي، وكان هناك اتجاه لمحاولة استخدام مجموعة من القصص الحقيقية التي تحدث في البيوت المصرية، وتقديمها للناس في شكل درامي، حتى نستطيع أن نقدم لهم دراما من لحم ودم حقيقيين.

نقل مسلسل «إلا أنا» قصص حقيقية أهم ما ميزه

وأضاف «الفخراني»، عبر مداخلة هاتفية، مساء اليوم الثلاثاء، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل، أنه يعتبر نقل المسلسل لقصص حقيقية أهم ما ميزه، موضحا أن الدراما المصرية كانت قد افتقدت تقديم حكايات من الواقع اليومي المصري للأسر المصرية منذ فترة طويلة.

يسري الفخراني: «إلا أنا» قدم الكثير من القضايا المسكوت عنها

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن هذا المسلسل، قدم الكثير من القضايا التي تمس البيوت المصرية، التي في الوقت نفسه كان مسكوتا عنها بشكل كبير، موضحا أن تقديمها في الأعمال الدرامية، كان سببا في اهتمام كثيرين بها، لافتا إلى أن المسلسل نجح في أن يوصل تلك القضايا إلى كل بيت في مصر والوطن العربي.

يسري الفخراني: «مفيش قضية قدمناها في المسلسل من غير حلول»

وأردف أنهم قدموا حلولا لكل قضية تم طرحها بمسلسل «إلا أنا»، وفقا لوجهة نظر صناع العمل، موضحا أنهم لم يتركوا أي قضية تناولها المسلسل دون التركيز على الحلول الخاص بها، سواء ما قُدم من قضايا خلال هذا الموسم أو الموسم الأول من العمل.