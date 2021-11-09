رئيس «watch it»: نهدف للحفاظ على الهوية والثقافة المصرية والعربية

قالت نشوى جاد، المدير التنفيذي لمنصة «watch it»، إن المنصة تهتم في الأساس بالمحتوى الناطق باللغة العربية، وهذا يُعد عنصرا أساسيا، كما أن لديها تنوع في المحتوى الأجنبي، لكن الأساس وصلب المنصة قائم على الناطق باللغة العربية، موضحة أن المنصة تسعى للحافظ على الهوية والثقافة المصرية، ومن ثم الثقافة والهوية العربية، مؤكدة أن مصر أخذت على عاتقها منذ فترات طويلة للغاية المحافظة على الهوية وإثراء اللغة العربية بشتى الطرق.

منصة «watch it» تهدف لتقديم محتوى هادف يجمع الشباب

وأضافت «جاد»، خلال حوارها في صالون حواري يقدمه الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الصفحة الرسمية للتنسيقية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن منصة «watch it» تهدف لتقديم محتوى هادف يجمع الشباب، ويُضيف لهم قيمة من غير ما يشعر بأن هناك رسالة مفروض عليها، إذ يتم عرضها بشكل إعلامي وإعلاني، وهذا هو أهم ما يميز كافة وسائل الإعلام.

نهدف لتقديم محتوى هادف للأطفال

وأوضحت المدير التنفيذي لمنصة «watch it»، أن أهم ما يميز الإعلام هو القدرة على إيصال كافة الرسائل بشكل انسيابي وجميل ويحافظ على الثقافة الخاصة بنا، «فيه منصات أخرى طبعا منتشرة، وهي منصات دولية ولها رواج مؤخرًا في السوق، وباعتبارها على الإنترنت فيكون المحتوى عابر للقارات، وهذا يزيد من محاربتنا عشان نحافظ على الثقافة، ونهدف لتقديم محتوى هادف للأطفال، بحيث يكون هناك مأمونية في أن يترك أب الأسرة الهاتف أو التليفزيون في يد الطفل دون أن يقلق أن هناك شيء يعرض يخدش العادات والتقاليد، أو يضر ببناء شخصية الطفل».