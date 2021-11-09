إدارة «وسط القاهرة» تزور مدرسة «القديس يوسف» لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

زارت شرين بكر مدير عام إدارة وسط القاهرة التعليمية، مدرسة القديس يوسف، التي تعد من أقدم مدارس فيرير في القاهرة، للوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

الفرير سامح فاروق: تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وإجراء أعمال التعقيم المستمرة

وأكد الفرير سامح فاروق المسئول الرعوي لمدارس الفرير في مصر، مدير المدرسة، الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وإجراء أعمال التعقيم المستمرة، حرصا على سلامة الطلاب، لأن هدفنا في المقام الأول، صحة صلابنا وسلامتهم.

سامح فاروق: هدفنا صحة طلابنا وسلامتهم

وتمتلك المدرسة تاريخا عريقا، ففي يوليو سنة 1858، أهدى سعيد باشا خديو مصر إلى الأخوة الرهبان، قطعة أرض في حى الخرنفش في القاهرة، لبناء مدرسة، وفى سنة 1864 أرسل الخديوي إسماعيل، 12 من شباب الأسرة العلوية، لتلقي العلم بها، بهدف اعدادهم لشغل بعض الوظائف الرئيسية في الدولة، كم تخرج فيها العديد من المشاهير، أمثال الزعيمين سعد زغلول، ومصطفى كامل، ونجيب الريحاني، وفريد الأطرش، ورشدي أباظة وغيرهم.

كما حضر الزيارة، باسم فهمي وكيل الإدارة، وراشد محمد مدير إدارة الأمن.