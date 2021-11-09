نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم يتفقد المدينة الجامعية بشبرا

أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية والإسكان والرعاية الطبية والاجتماعية، وفى هذا السياق أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب جولة تفقدية مفاجئة بالمدينة الجامعية بشبرا، بحضور الدكتور سيد عبد الونيس، نائب المشرف العام على المدن الجامعية.

واطمئن نائب رئيس الجامعة، خلال جولته على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، كما تفقد المطابخ، المطاعم، مخازن الأغذية، والتقى عدد من الطلاب داخل المدينة واطمأن منهم على مستوى الخدمة التي تقدم لهم، والتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب.

وأكد الدكتور تامر سمير على ضرورة متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

رئيس جامعة بنها يتفقد عدد من المشروعات الإنشائية

وأجرى الدكتور جمال سوسه، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لكلية الحقوق لمتابعة تعلية دورين بالمبنى الرئيسي بالكلية لخدمة العملية التعليمية وطلاب الكلية.

كما شملت الجولة تفقد رئيس الجامعة أعمال الإنشاءات والتطوير لرفع كفاءة مبنى دار الضيافة والإدارة الطبية، جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة ومسؤولي الإدارة الهندسية.

وأكد «سوسه» خلال الجولة على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل، مشددا على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.

نائب رئيس جامعة بنها يتابع أداء المبعوثين بالخارج

ونظم مكتب العلاقات الدولية ورعاية المبعوثين بجامعة بنها، اجتماعا من خلال منصة زووم لمتابعة أداء المبعوثين من المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة بنها للخارج للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن اللقاء مع المبعوثين يأتي في إطار حرص الجامعة على التواصل المستمر معهم لمتابعة أدائهم الدراسي وتقديم الدعم المناسب لهم حتى حصولهم على درجاتهم العلمية والعودة لأرض الوطن.

وأضاف الدكتور مهران النجار، المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية، أن ما يقرب من 40 من المعيدين والمدرسين المساعدين المبعوثين للخارج للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراة لتخصصات الطب والهندسة والزراعة والفيزياء وإدارة الأعمال قد شاركوا في الاجتماع موزعين على كل من ألمانيا وأمريكا وانجلترا والصين.